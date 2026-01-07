Este martes 6 de enero se oficializó el calendario escolar 2026 en todo el país. De esa forma, se dieron a conocer las fechas de iniciación del ciclo lectivo, de su finalización y de las vacaciones de invierno para cada uno de los distritos, incluida la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, varios padres se preguntan cuándo empiezan las clases este año.

Ya se conoce el calendario escolar 2026 de la provincia de Buenos Aires

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó el cronograma educativo. Tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionalesy provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026. Las últimas dos provincias que faltaban, Buenos Aires y Catamarca, definieron cómo será su calendario escolar de 2026 la última semana de diciembre, a poco más de dos meses de que inicien las clases.

Asimismo, los ministros de las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre. Cabe recordar que cada distrito tiene la potestad de definir las fechas del ciclo lectivo, siempre y cuando cumpla con los lineamientos del Consejo Federal de Educación.

Calendario escolar 2026: cuándo empiezan las clases en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de Axel Kicillof oficializó el 23 de diciembre el comienzo de clases para el 2 de marzo para la mayoría de los niveles y modalidades, tras la aprobación por unanimidad del Consejo General de Cultura y Educación. Esta fecha de inicio es para la educación primaria, la educación secundaria, junto con la educación técnica, agraria, las secundarias especializadas en Arte y los EOE, la educación especial, los centros y servicios agregados de formación integral y la educación de jóvenes, adultos y adultos mayores.

Las clases arrancan el 2 de marzo en la provincia de Buenos Aires Ricardo Pristupluk

De esa forma, se suma al listado de 12 provincias que tienen el inicio de su ciclo lectivo 2026 el 2 de marzo junto a Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y La Rioja.

En tanto, para la educación de formación profesional, el inicio está previsto para el 9 de marzo; y la educación superior, que incluye la formación docente inicial, la formación técnica como la formación artística, comenzará el 16 de marzo.

En tanto, el resto del calendario educativo bonaerense 2026 incluye otras fechas significativas. Incluye las vacaciones de invierno, es decir, el receso de dos semanas que se suele hacer en el mes de julio. Este se llevará a cabo entre el 20 y el 31 de julio. Por su parte, el cierre del ciclo lectivo está pautado para el 22 de diciembre para gran parte de los niveles de enseñanza.

Cuándo empiezan las clases 2026 en cada una de las provincias

Este es el calendario escolar 2026 para cada provincia Freepik

A continuación, este es el cronograma del ciclo lectivo 2026 de cada una de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires, según difunde el sitio oficial del Ministerio de Capital Humano: