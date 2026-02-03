El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció marcas térmicas superiores a los 33 grados para la Ciudad de Buenos Aires este lunes. El incremento brusco de la temperatura exige protocolos de seguridad física y dermatológica para los ciudadanos. Especialistas de diversas instituciones médicas detallaron las pautas de prevención necesarias para enfrentar el calor agobiante.

Cómo cuidar la piel ante las altas temperaturas

La doctora Julieta Ruiz Beguerie (MN 92320), dermatóloga en el Hospital Austral, explicó que en la Argentina los índices de radiación ultravioleta alcanzan niveles extremos entre 11 y 12 puntos. Por este motivo recomendó el uso de un factor de protección solar de 50 y la reposición del producto cada tres horas.

La importancia del protector solar durante el verano para combatir la rosácea

Según detalló la experta a LA NACION, el 95 por ciento de la radiación corresponde a rayos UVA, responsables de manchas y envejecimiento prematuro. Los rayos UVB causan quemaduras y cáncer de piel. Beguerie sugirió un equilibrio en la exposición solar para la síntesis de vitamina D.

Este proceso biológico requiere apenas 20 minutos diarios. La protección solar bloquea este mecanismo natural. La médica también destacó el rol de la fotoinmunoprotección oral. Estas cápsulas a base de Polypodium leucotomos, vitaminas y antioxidantes protegen el ADN celular.

La doctora Leisa Molinari (MN 116628) sumó que este complemento reduce el daño tras 24 horas de uso, aunque no reemplaza a las cremas tópicas. Molinari advirtió sobre el descuido en zonas específicas como orejas, manos y cuero cabelludo. Estos sectores sufren daños graves por falta de protección incluso en días nublados.

Claves para cuidar la barrera protectora de la piel.

Los rayos UVA atraviesan vidrios y nubes. La dermatóloga indicó un protocolo de auxilio para pieles afectadas: evitar el sol, hidratar el cuerpo con abundante agua y aplicar productos de humectación profunda en zonas rojas. Si los síntomas persisten, el paciente requiere una consulta con el profesional.

Cómo reconocer las señales de alerta de un golpe de calor

El doctor Matías Lejarraga (MN 93781), cirujano especialista en hábitos saludables, remarcó la importancia de distinguir la fatiga común de un cuadro de gravedad. “si hay síntomas neurológicos, se trata de un golpe de calor”, aseveró el médico.

Las señales de alerta máxima incluyen el deterioro del sensorio y la confusión. Los pacientes presentan conductas inusuales y falta de respuesta frente a los estímulos externos. Físicamente, la piel se siente caliente al tacto y la respiración se agita. Aparecen náuseas o vómitos frecuentes.

Lejarraga mencionó síntomas previos al colapso como cansancio extremo, sudoración excesiva y pulso acelerado. Para mitigar estos riesgos, sugirió una ducha fría antes de salir de casa para bajar la temperatura basal. La vestimenta ideal incluye ropa clara y liviana. En cuanto a la alimentación, las frutas y ensaladas facilitan la disipación del calor interno. Los platos pesados o calientes dificultan este proceso biológico.

Cuáles son los riesgos para los grupos de mayor vulnerabilidad

El doctor Martín Lanteri (MN 142628), especialista en clínica médica del Sanatorio Otamendi, pidió especial atención para menores de dos años y mayores de 70. “son personas que tienen alterada la termorregulación y la manera de aclimatarse”, explicó el profesional.

La hidratación es crucial en momentos de temperaturas extremas Ricardo Pristupluk

Lanteri advirtió sobre un error común en la asistencia de afectados: el suministro de bebidas heladas. El líquido a temperaturas extremadamente bajas provoca vómitos. Esta reacción acelera la deshidratación y empeora el cuadro clínico.

También desaconsejó la inmersión rápida en agua fría sin supervisión médica por el riesgo de vasoconstricción. En bebés, Beguerie alertó sobre la miliaria. Este sarpullido por calor en cuello o pañal requiere lugares frescos y ropa liviana sin necesidad de fármacos.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Aldana Rizzuto.