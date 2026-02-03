Anuncian subas de tarifas por encima de la inflación; el SMN emitió alertas por calor y tormentas para 11 provincias
Además: Macri y Grabois se cruzaron por los comedores escolares; el canciller Pablo Quirno viaja a Washington; allanan dos hogares en una investigación por posibles atentados escolares. Estas son las noticias de la mañana del martes 3 de febrero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Servicio Meteorológico Nacional emitió este martes alertas rojas y amarillas por altas temperaturas y tormentas en 11 provincias, donde hay advertencias vinculadas al calor extremo. La alerta roja por altas temperaturas rige en el oeste de La Pampa, en el sector norte de Río Negro, y en el este de Neuquén. Este nivel se refiere a temperaturas “muy peligrosas” que, según el SMN, “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.
- La decisión del Gobierno de postergar la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor y la salida del ahora extitular del Indec, Marco Lavagna, se conocieron en un contexto sensible: el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que las tarifas de electricidad y gas aumentarán todos los meses por encima de la inflación.
- Fuerte cruce entre Jorge Macri y Juan Grabois por “comedores fantasma y muertos anotados como beneficiarios”, según señaló Macri. “El negocio de la pobreza tiene nombre y apellido: Juan Grabois”, agregó, a partir de una fiscalización sobre el sistema de cobertura alimentaria en el que figuraban 454 fallecidos y 1517 personas con 2 autos a su nombre, entre otras cosas.
- Descubrieron un plan de dos estudiantes para atentar a tiros contra dos escuelas. La investigación, que en los últimos días derivó en allanamientos en La Quiaca y Miramar, comenzó en julio pasado con un alerta del FBI por “conversaciones con mensajes de odio, antisemitismo y supremacía racial mantenidas por dos usuarios de una reconocida red social, en las que manifestaban su intención de llevar adelante una masacre escolar”, explicó la Policía Federal Argentina.
- El canciller Pablo Quirno llega a Washington este martes para participar de una reunión el miércoles sobre minerales críticos convocada por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para “socios de todo el mundo” y centrada en fortalecer las cadenas de suministro.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Salud: ¿el ayuno intermitente cumple con las expectativas?
- 2
Fuego en la Patagonia: cuáles son los devastadores efectos de los incendios en la fauna y en la flora
- 3
La Anmat prohibió el uso y comercialización de cosméticos infantiles
- 4
Qué dice el nuevo parte médico de Bastián Jerez, el niño que quedó en estado crítico tras el choque en La Frontera