Anuncian subas de tarifas por encima de la inflación; el SMN emitió alertas por calor y tormentas para 11 provincias

Además: Macri y Grabois se cruzaron por los comedores escolares; el canciller Pablo Quirno viaja a Washington; allanan dos hogares en una investigación por posibles atentados escolares. Estas son las noticias de la mañana del martes 3 de febrero de 2026

El SMN publicó alertas por calor extremo y tormentas en distintas regiones del país
El SMN publicó alertas por calor extremo y tormentas en distintas regiones del paísWindy

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

