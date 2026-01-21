Ola de calor en Buenos Aires: los consejos de los expertos para protegerse frente a las altas temperaturas

Ante la ola de calor prevista para esta semana, donde las temperaturas podrían superar los 30° (y tocar los 33°), muchos se preguntan cómo prevenir un golpe de calor y reducir los riesgos para la salud. Expertos consultados por LA NACION advierten sobre los síntomas que presenta el cuerpo ante una deshidratación, brindan recomendaciones para protegerse y explican el cuidado necesario de la piel ante los rayos UV.

Antes que nada, la pregunta clave: ¿cómo saber si se está sufriendo un golpe de calor? El doctor Matías Lejarraga (MN 93781), cirujano especialista en hábitos saludables, remarcó en diálogo con este medio la importancia de distinguir la fatiga común de un cuadro grave. “Si hay síntomas neurológicos, se trata de un golpe de calor”, aseveró.

Ola de Calor en La Ciudad de Buenos Aires. City porteña Fabián Marelli

Las señales de alerta máxima, según el especialista, incluyen el deterioro del sensorio (alteración de la conciencia y la orientación), confusión, conductas inusuales y falta de respuesta (es decir, ausencia de reacción frente a un estímulo).

Físicamente, la piel se siente muy caliente al tacto, la respiración se agita y pueden aparecer náuseas o vómitos. Sin embargo, Lejarraga también advirtió acerca de los síntomas “silenciosos” que aparecen antes del colapso: cansancio extremo, sudoración excesiva, pulso acelerado y mareos.

Se espera que la ola de calor llegue a 33° de temperatura Rodrigo Néspolo - LA NACION

Recomendaciones prácticas para el día a día:

Ducha fría: un baño antes de salir de casa baja la temperatura basal del cuerpo. Aconsejan repetir el proceso durante el día si es posible.

un baño antes de salir de casa baja la temperatura basal del cuerpo. Aconsejan repetir el proceso durante el día si es posible. Vestimenta: usar ropa clara y liviana.

usar ropa clara y liviana. Hidratación: beber agua cada media hora. Una pizca de sal marina repone los electrolitos que se pierden con la transpiración.

beber agua cada media hora. Una pizca de sal marina repone los electrolitos que se pierden con la transpiración. Alimentación: priorizar frutas y ensaladas. Las comidas calientes o platos pesados (como la carne) dificultan la disipación del calor interno.

Expertos recomiendan tomar agua cada media hora Fabián Marelli

Golpe de calor: errores frecuentes al ayudar ante un caso repentino

Por otra parte, el doctor Martín Lanteri (MN 142628), especialista en clínica médica, deportología y medicina del dolor del Sanatorio Otamendi, explicó a LA NACION un error muy común al momento de asistir a alguien afectado por la ola de calor: el suministro de bebidas heladas.

Según el profesional, el líquido a temperaturas extremadamente bajas puede provocar vómitos, lo que acelera la deshidratación y empeora el cuadro. También desaconsejó la inmersión rápida en agua muy fría sin supervisión médica, ya que la reacción brusca del sistema circulatorio (vasoconstricción) resulta contraproducente.

Finalmente, una de las recomendaciones del especialista en días de mucho calor es prestar especial atención a los menores de dos años y a los mayores de 70. “Son personas que tienen alterada la termorregulación y la manera de aclimatarse. Por lo tanto, no pueden realizar una correcta evaporación del calor de su propio cuerpo, siendo más lábiles y frágiles en este contexto”, explicó.

Los grupos de riesgo durante una ola de calor son los adultos mayores, niños, bebés y embarazadas Fabián Marelli

La barrera externa: cuidados de la piel y radiación UV

Asimismo, la doctora Julieta Ruiz Beguerie (MN 92320), dermatóloga en el Hospital Austral, explicó a LA NACION las estrategias que se deben considerar para el cuidado de la piel frente a altas temperaturas.

Protector solar: utilizar un factor de protección solar (FPS) de 50 idealmente y reponer el producto cada tres horas.

utilizar un factor de protección solar (FPS) de 50 idealmente y reponer el producto cada tres horas. Protección oral: incorporar el protector solar oral (pastillas ricas en antioxidantes) como un complemento que refuerza la defensa interna. Este no sustituye la crema o gel tópico.

incorporar el protector solar oral (pastillas ricas en antioxidantes) como un complemento que refuerza la defensa interna. Este no sustituye la crema o gel tópico. Gestión de la Vitamina D: la síntesis de vitamina D requiere apenas 20 minutos diarios de exposición. El uso de protector solar sobre la piel bloquea este proceso biológico, lo cual exige un equilibrio en la protección.

Cuidados en la pileta:

Antes de entrar: mojar el pelo con agua corriente para que la fibra capilar se sature y absorba menos cloro o químicos. También se puede aplicar alguna crema o aceite protector.

mojar el pelo con agua corriente para que la fibra capilar se sature y absorba menos cloro o químicos. También se puede aplicar alguna crema o aceite protector. Al salir: darse una ducha inmediata con agua corriente y aplicar emulsiones o cremas hidratantes frías para evitar la sequedad y posibles dermatitis.

darse una ducha inmediata con agua corriente y aplicar emulsiones o cremas hidratantes frías para evitar la sequedad y posibles dermatitis. Protección física: usar ropa adecuada (fresca y larga), sombreros y anteojos con filtro UV adquiridos en ópticas.

usar ropa adecuada (fresca y larga), sombreros y anteojos con filtro UV adquiridos en ópticas. Horarios: evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.

En el caso de los bebés, la doctora advirtió sobre la “miliaria”, un sarpullido por calor que aparece en la zona del cuello o el pañal. El tratamiento no requiere fármacos: solo lugares frescos, ropa liviana y evitar el abrigo excesivo.

La exposición prolongada al sol puede afectar seriamente la salud de la piel, los ojos y el sistema inmunológico Getty Images

En esta línea, la doctora Leisa Molinari (MN 116628), dermatóloga especialista en cáncer de piel y cirugía micrográfica de Mohs, sumó una perspectiva integral a las recomendaciones que hay que tener en cuenta.

Así, advirtió que zonas como las orejas, las manos y el cuero cabelludo sufren daños graves por la falta de protección, incluso en días nublados. Recordó que los rayos UVA atraviesan vidrios y nubes, por lo que el riesgo existe también en el interior de las oficinas o autos.

Para quienes regresaron a sus casas con la piel afectada, la doctora marcó un protocolo de auxilio inmediato:

Evitar la exposición al sol de forma instantánea.

de forma instantánea. Hidratar el cuerpo con abundante agua.

el cuerpo con abundante agua. Aplicar productos de humectación profunda en las zonas rojas.

profunda en las zonas rojas. Consultar al dermatólogo si los síntomas persistieron.

Por otro lado, Beguerie señaló que en la Argentina los índices de radiación ultravioleta (UV) alcanzan niveles extremos, que oscilan entre 11 y 12 (la escala considera que de 0–2 la radiación es baja y de 11 en adelante el riesgo es extremo). “Cuanto más alto, mayor es la necesidad de protección solar. En esos casos, hay que evitar la exposición al sol”, explicó.

Además, destacó que el 95% de la radiación corresponde a rayos UVA, responsables de la aparición de manchas y del envejecimiento prematuro de la piel, mientras que los rayos UVB son los principales causantes de las quemaduras solares y del cáncer de piel.

Se recomienda aplicar protector solar cada 3hs (Foto: Pixabay)

Para monitorear esto, la dermatóloga recomendó el uso de la tecnología: “Existen varias aplicaciones en la Argentina, inclusive relojes deportivos, para saber el nivel de UV en el momento. Algunas inclusive te dan alertas para la reaplicacion del protector solar: avisa cada cuantos minutos debemos exponernos al sol para general vitamina D”, concluyó.

Por su parte, Molinari explicó que la protección no solo es externa y destacó el rol de la fotoinmunoprotección oral. “Se trata de cápsulas diarias a base de Polypodium leucotomos, vitaminas y antioxidantes que ayudan a proteger el ADN celular y reducen el daño por radiación", aclaró. Además, destacó que este complemento contribuye a disminuir el daño celular tras apenas 24 horas de uso, aunque no reemplaza al protector en crema.

Los peligros de los trucos virales para los golpes de calor

En este contexto, ante el malestar físico y la sensación de urgencia que provoca el calor extremo, las redes sociales suelen convertirse en una fuente inmediata de consulta. En ese contexto, se viralizan trucos y hacks que prometen aliviar los síntomas, aunque no siempre funcionan y, en muchos casos, no cuentan con aval médico.

Uno de los más difundidos es el truco casero de colocar un vaso de agua dado vuelta con una servilleta sobre la cabeza para “succionar” el calor o determinar si hay insolación. Al respecto, Lejarraga desaconseja su práctica: “No posee ninguna base científica”.

Según su explicación, una vez producido el golpe de calor, el uso de agua helada o hielo directo en la cabeza es contraproducente por el cambio brusco de temperatura. La única respuesta efectiva es llevar a la persona a un lugar fresco, aplicar paños fríos en el cuello o la cabeza e hidratar de a sorbos.

Una vez que se produjo el golpe de calor evitar el uso de agua helada o hielo Fabián Marelli

Además, el profesional explicó que una persona afectada por el calor puede llegar a urgencias consciente o inconsciente. Allí, el protocolo incluye control de signos vitales, una vía para hidratación endovenosa y análisis de sangre para evaluar el estado del sodio y potasio, los reguladores internos que el sol descontrola.

“Tras un cuadro grave, pueden quedar secuelas en el cuerpo. La recomendación médica es intentar descansar por al menos una semana para permitir que el eje hipotalámico —nuestro termostato interno— recupere su equilibrio. Evitar la exposición al sol y el calor, para luego volver gradualmente a la rutina”, aseveró.

Ante cualquier síntoma, duda o situación vinculada al calor extremo, la recomendación es consultar con el médico de cabecera o con un especialista en salud.