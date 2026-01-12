Calor extremo en Buenos Aires: qué dice el último informe del SMN sobre el pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el calor extremo que arrancó el domingo por la tarde se extendería hasta el miércoles en todo el territorio de Buenos Aires. Este lunes, la tendencia se mantendrá con una temperatura máxima que alcanzará los 36° C. Cuándo llegará la lluvia.

Pronostico del SMN para CABA

Este lunes en Buenos Aires se registró una mañana templada, con una temperatura de 22° C. Más cerca del mediodía, los elevados niveles de humedad potenciaron el pico térmico. Para el anochecer, se espera una sensación térmica cálida y agradable.

Desde el SMN manifestaron que estas condiciones agobiantes iniciaron por el ingreso del viento norte, que despejó el cielo, dando lugar al protagonismo absoluto del sol. Esta situación activó el alerta amarilla en toda el área metropolitana.

El clima, región por región

El calor también dijo presente más allá de la General Paz. En la región NOA, la semana arrancó fresca, con registros que oscilaron entre los 15° y los 16° C. Por la tarde, en la mayoría de las provincias ubicadas en esa zona del país, se registrarán picos térmicos de hasta 35° C. La única excepción será Salta, donde, por las lluvias, la situación este lunes será más agradable, con una máxima de 27° C.

12 ENE I 🌡️ Esta mañana, varias ciudades del país registraron Tmín > a 20 °C:



Catamarca 25

Santa Rosa 24.8

Buenos Aires 22.6

Pehuajó 22.5

Gral Pico 22.2

Ezeiza 21.6

Mendoza 21.3

Bahía Blanca 21.2

La Rioja 21.2

San Martín (MZA) 21

Morón 20.9

Aeroparque 20.8

Rivadavia 20.8 pic.twitter.com/7z8OrdIPzS — SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 12, 2026

En la zona central del país, desde este domingo las temperaturas mínimas no bajaron de los 20° C. Mientras que las máximas, tanto en La Pampa como en Buenos Aires, superaron los 35° C.

En Cuyo, principalmente Mendoza y San Juan, rige un alerta amarilla por lluvias y las máximas superarán los 30° C a lo largo de toda la jornada. Parecida es la situación en la Patagonia, donde para este arranque de semana está previsto un clima signado por chaparrones y fortísimas ráfagas de viento.

Cómo estará el resto de la semana

Las previsiones del ente meteorológico prevén, para este martes, una temperatura mínima de 22° y una máxima de 32° C. El miércoles, la variación será mínima, aumentando en un grado ambos estándares.

La mayor probabilidad de lluvias está prevista para el jueves, cuando el ingreso de un frente de viento frío provoque una merma en las temperaturas. Pero este alivio durará poco, ya que para el viernes se prevé el regreso del calor extremo.