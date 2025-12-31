Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN hoy, miércoles 31 de diciembre

A pocas horas del inicio del 2026, muchos ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a padecer cortes de luz: pasadas las 23 del martes comenzó la falta de suministro y en los primeros momentos de este miércoles se registraron 38.682 damnificados, notificó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Mapa de servicios afectados del ENRE

Luego, el sitio web dejó de funcionar hasta las 4, cuando notificó más de 920.000 puntos sin suministro eléctrico. A los pocos minutos, la cifra descendió a los 250.000. Finalmente, cerca de las 5, se posicionó en 40.000.