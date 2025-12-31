LA NACION
Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN hoy, miércoles 31 de diciembre

El 2025 se despide con valores térmicos que rozarán los 40° C y ya rige el alerta naranja en la Ciudad; las zonas más sofocantes y las recomendaciones para no insolarse ni deshidratarse; cuándo llegaría el alivio y la probabilidad de nuevos cortes de luz en el AMBA

Miles de porteños agudizan sus técnicas para combatir el calor agobiante
Miles de porteños agudizan sus técnicas para combatir el calor agobianteFabián Marelli

Cortes de luz en el AMBA: la notificación de Edesur

La empresa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó haber detectado una falla en la Subestación Bosques.

Cortes de luz en vísperas de Año Nuevo

A pocas horas del inicio del 2026, muchos ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a padecer cortes de luz: pasadas las 23 del martes comenzó la falta de suministro y en los primeros momentos de este miércoles se registraron 38.682 damnificados, notificó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

Mapa de servicios afectados del ENRE
Mapa de servicios afectados del ENRE

Luego, el sitio web dejó de funcionar hasta las 4, cuando notificó más de 920.000 puntos sin suministro eléctrico. A los pocos minutos, la cifra descendió a los 250.000. Finalmente, cerca de las 5, se posicionó en 40.000.

Recomendaciones del SMN para contrarrestar el calor

El calor extremo en Buenos Aires tiene fecha de vencimiento

Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será la jornada con mayor pico térmico, alcanzando los 40°C.

Para el arranque del 2026 se espera un brusco descenso de la temperatura durante la madrugada, pero por la tarde se mantendrán los valores cálidos.

