Calor extremo en Buenos Aires: temperatura máxima y el último alerta del SMN hoy, miércoles 31 de diciembre
El 2025 se despide con valores térmicos que rozarán los 40° C y ya rige el alerta naranja en la Ciudad; las zonas más sofocantes y las recomendaciones para no insolarse ni deshidratarse; cuándo llegaría el alivio y la probabilidad de nuevos cortes de luz en el AMBA
Cortes de luz en el AMBA: la notificación de Edesur
La empresa emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó haber detectado una falla en la Subestación Bosques.
INFORMACIÓN IMPORTANTE‼️— Edesur Argentina (@OficialEdesur) December 31, 2025
Una falla en la Subestación Bosques generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano.
Nuestros equipos técnicos ya se encuentran trabajando en la zona.
El suministro será restablecido en etapas.
Cortes de luz en vísperas de Año Nuevo
A pocas horas del inicio del 2026, muchos ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a padecer cortes de luz: pasadas las 23 del martes comenzó la falta de suministro y en los primeros momentos de este miércoles se registraron 38.682 damnificados, notificó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Luego, el sitio web dejó de funcionar hasta las 4, cuando notificó más de 920.000 puntos sin suministro eléctrico. A los pocos minutos, la cifra descendió a los 250.000. Finalmente, cerca de las 5, se posicionó en 40.000.
Las zonas más afectadas fueron Almagro, Avellaneda, Berazategui y Parque Patricios.
Recomendaciones del SMN para contrarrestar el calor
Se termina el año y el calor lo despide con todo 🥵— SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 29, 2025
🌡️ Tendremos días de altas temp. en el centro y norte del país.
👉🏼 Deslizá y conoce los umbrales de alerta que se pueden emitir ante temp. extremas
📌 Seguí estas recomendaciones para cuidar tu salud y evitar golpes de calor. pic.twitter.com/KvJeyye0ev
El calor extremo en Buenos Aires tiene fecha de vencimiento
Según las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será la jornada con mayor pico térmico, alcanzando los 40°C.
Para el arranque del 2026 se espera un brusco descenso de la temperatura durante la madrugada, pero por la tarde se mantendrán los valores cálidos.
