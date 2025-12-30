Mapa de los cortes de luz en Buenos Aires: cómo saber si en mi barrio hay electricidad hoy

En los veranos no desentona que haya cortes de luz en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esto se debe a que cuando aumentan las temperaturas sube la demanda de eléctrica para mantener los hogares, locales y oficinas frescos. Esto se acentúa con el calor extremo que se está experimentando en los últimos días de diciembre.

Por el momento, aún no se registraron apagones masivos en la ciudad de Buenos Aires ni en el conurbano bonaerense. De todos modos, en la mañana de este martes se registran casi 7500 usuarios de Edenor y Edesur sin suministro de luz, de acuerdo al sitio oficial del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad).

Hay alerta naranja por temperaturas extremas en CABA este martes 30 de diciembre SMN

A lo largo del día, estos números pueden ir incrementando porque a medida que va aumentando la temperatura, la demanda puede hacer que el sistema eléctrico se sature. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó hoy un alerta naranja por temperaturas extremas en la CABA, cuyo efecto puede ser de moderado a alto en la salud. “Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, explica el organismo.

De todos modos, muchas personas se preguntan cómo saber si en su barrio hay electricidad hoy, martes 30 de diciembre. Esta información es importante para tomar medidas al respecto, sea buscar alternativas para lidiar con el calor o hacer el reclamo por falta de suministro.

Mapa de los cortes de luz en Buenos Aires de este martes 30 de diciembre

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) es un organismo descentralizado que supervisa el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las compañías distribuidoras. También provee un mapa de cortes en tiempo real, con el cual se puede seguir en vivo el estado de la red eléctrica del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).

De acuerdo al mapa oficial, en la ciudad de Buenos Aires se ven afectados los barrios de San Nicolás y Villa Crespo con problemas de media tensión (corte total en hogares y edificios). Por otro lado, se registran varios cortes de baja tensión (fases sin luz, menor potencia del servicio) en distintos barrios como Villa General Mitre, Caballito, Parque Chacabuco, Versalles, Villa Devoto, Almagro, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires, se evidencian cortes de media tensión en Morón, La Matanza, Escobar y Pilar. A su vez, se produjeron cortes de baja tensión en Malvinas Argentinas, San Miguel, Moreno, Gral. Rodríguez, Merlo, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Esteban Echeverría, Almirante Brown, entre otros.

Cómo saber si en mi barrio hay electricidad

Cómo saber su mi barrio no tiene electricidad hoy Shutterstock

Para saber si hay suministro eléctrico en una localidad o barrio en el AMBA, esta información se puede verificar de forma online. Existen dos formas sencillas para conocer si hay electricidad.

1 ENRE

Es posible conocer estado de la red eléctrica en AMBA a través del ENRE. A través del sitio oficial de este organismo se puede conocer cómo funciona el servicio en las áreas de concesión de las distribuidoras Edesur y Edenor. Además, detalla la cantidad de usuarios con y sin suministro, los detalles de cortes preventivos, los cortes programados por mantenimiento y obras, las interrupciones en el servicio de media tensión, las interrupciones en el servicio de baja tensión.

Al ingresar al sitio web, se debe seleccionar entre las distribuidoras Edesur y Edenor para conocer las zonas en que no hay luz. Para ello, se recomienda ver la factura de la electricidad para identificar cuál de las dos es la prestadora del servicio. Allí se podrá ver el listado de cada una de las localidades que tienen o no luz y la cantidad de usuarios afectados.

Además, se puede visualizar un mapa interactivo que indica dónde están los cortes de luz en el AMBA. A su vez, el ENRE provee un gráfico de evolución de cortes según la demanda que tiene cada empresa y la energía que ellas suministran.

Por otro lado, también permite hacer el reclamo por falta de energía. Este canal permite tramitar una bonificación por cortes reiterados o prolongados, en caso de que se haya sufrido una interrupción del suministro por 15 horas o cuatro veces en el mes.

Guía para reclamar por cortes prolongados o reiterados

2 Acá no hay luz

Si es que está colapsada la página del ENRE por la cantidad de gente que intenta acceder a ella, otra alternativa para verificar el estado del servicio es el portal Acá no hay luz. A través de un mapa interactivo, permite ver de una forma rápida y accesible para todos los lugares donde se cortó la luz. En este caso, son los mismos usuarios que se encargan de informar del estado de la electricidad en sus barrios, ya que al ingresar cada persona puede completar un breve formulario para indicar si hay o no energía.

Cómo hacer el reclamo oficial por corte de luz a Edesur

Cómo hacer el reclamo por falta de energía a Edesur Alejandro Santa Cruz

Los clientes de Edesur pueden hacer un reclamo oficial ante la compañía a través de los canales que la misma provee. Según remarca la distribuidora, los reclamos pueden realizarse “todos los días las 24 horas” por estos medios:

1 Línea de emergencias

Llamar al 0800-333-3787 para hacer el reclamo.

2 A través de su sitio web

Para ello, es necesario llenar el Formulario de Reclamo por falta de suministro que se encuentra en su página web.

3 Aplicación

Descargar la app Edesur en tu celular y buscar la sección “Reclamos”.

4 WhatsApp

Es posible contactarse con la distribuidora de electricidad por falta de suministro por la aplicación de mensajería instantánea al número +54 9 1161876995.

5 Redes sociales

También se puede hacer el reclamo a través de las cuentas oficiales de Edesur en X y Facebook.

Cómo hacer el reclamo oficial por corte de luz a Edenor

Estos son los medios para reclamar la falta de energía a Edenor Alejandro Wirth

La empresa con concesión en la zona norte y oeste del AMBA provee servicio técnico a través de diferentes canales:

1 Centro de Atención Telefónica

Es posible comunicarse telefónicamente las 24 horas, los 365 días del año al 0800-666-1000.

2 WhatsApp

Se puede solicitar servicio técnico por falta de luz desde la aplicación de mensajería instantánea al +54 9 11 3900-0000.

3 Mensaje de texto

Se puede enviar un SMS al 28456 con la palabra LUZ, seguida de un espacio y el número de cuenta (sin espacios) para hacer el reclamo.