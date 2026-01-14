Cambia el pronóstico: ya hay fecha para el regreso de las lluvias en Buenos Aires

Según las previsiones del SMN, el regreso de las lluvias en Buenos Aires ya tiene fecha: será este jueves 15. Además, el ente meteorológico anunció que los chaparrones serán de gran intensidad y se extenderán más allá del área metropolitana. Cuáles serán las provincias más afectadas y hasta cuándo durará el alivio.

Las previsiones del SMN para la Ciudad

Luego de varias jornadas calurosas y con máximas que rozaron los 37° C, la conjunción de tres frentes fríos en la zona central del país traerá un poco de alivio. A partir de la mañana de este jueves 15, lloverá en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en varios puntos de la costa atlántica.

La caída de agua más significativa se extenderá desde antes del mediodía y hasta bien entrada la noche. Si bien no está previsto la caída de granizo, no se descarta una leve actividad eléctrica. El SMN recomendó no realizar ninguna actividad al aire libre durante ese interregno.

Las previsiones del SMN por region

La lluvia en el interior del país

La fuerte actividad de la lluvia se extenderá de punta a punta en toda la Argentina. En la región NOA, principalmente en las ciudades capitales de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, los acumulados de agua podrían acercarse a los 30mm. En esos distritos es altamente probable la caída de piedra.

Similar panorama se replicará en el Litoral, donde las tormentas podrían extenderse hasta la madrugada del viernes, y con presencia de fuertes ráfagas de viento.

La primera tanda de chaparrones tendrá lugar antes del mediodía

En dirección al Cuyo y la Patagonia, aunque también se prevé la caída de agua, la misma será mucho más leve. Otra aclaración que parte del último informe del SMN, es que para todas las zonas del país, las lluvias no se traducirán en una merma de la sensación térmica.