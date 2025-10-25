Cambio brusco de la temperatura en Buenos Aires: cómo estará el clima este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en los últimos días una serie de alertas amarillas por fuertes tormentas en la ciudad y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que marcaron un brusco descenso de temperatura. Según el último informe del organismo, las condiciones del tiempo se reflejarán durante la jornada del sábado.

El primer día del fin de semana iniciará con fuertes tormentas, que se disiparán con la salida del sol y perderán fuerza durante la tarde. El día se presentará con una temperatura máxima de 21°, mientras que la mínima rondará los 16°.

Según explicaron los especialistas, el brusco descenso en el termómetro se trata de una fenómeno que ocurre por el ingreso de un frente frío que proviene del sur del país.

Pronóstico extendido del SMN

La ciudad de Buenos Aires y los alrededores se verán especialmente afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

En ese marco, desde el SMN recomendaron permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable. Desde el organismo también sugirieron eludir las actividades al aire libre, sobre todo en playas, ríos, lagunas o piletas, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Medidas de precaución

No sacar la basura

Retirar objetos que impidan que el agua escurra

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse

Estar atento ante la posible caída de granizo

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Otras recomendaciones ante el cambio brusco de temperatura