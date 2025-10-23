LA NACION

Cambia por completo el tiempo en Buenos Aires: lluvias, viento y fuerte descenso de temperatura

El SMN anticipó una jornada calurosa y húmeda; rige una alerta naranja por tormentas, que traerán una marcada caída en el termómetro y jornadas más frías

Las condiciones climáticas cambiarán bruscamente y darán paso a jornadas con descenso de temperaturas (Captura Windy)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó este jueves que el termómetro marcará una temperatura máxima de aproximadamente 30 grados. Sin embargo, la alerta naranja por tormentas que rige sobre Buenos Aires provocará un fuerte descenso en las condiciones del tiempo, según un informe de LN+.

Durante esta época es poco común tener gran amplitud térmica en una misma jornada. Según los especialistas, este fenómeno ocurrirá en las próximas horas por el ingreso de un frente frío que proviene del sur del país.

“Las temperaturas que se esperan no se consideran normales, aunque tampoco son extremas”, explicó a LA NACION Cindy Fernández, meteoróloga y vocera del SMN.

Clima en Buenos Aires: fuerte descenso de temperatura
Lluvias, viento y fuerte descenso de temperatura en Buenos Aires

La especialista indicó que durante la primavera es normal tener contrastes bien marcados de temperatura ya que estamos en una transición de invierno a verano. Al mismo tiempo, subrayó que esta época es la que también produce las alteraciones en cuanto a lluvias e inestabilidad.

Las condiciones climáticas cambiarán tanto en AMBA como a las provincias de Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Mendoza, Río Negro y San Luis, en donde rige una alerta amarilla por tormentas; y al sur de Córdoba, Santa Fe y parte de la provincia de Buenos Aires, en donde asciende al nivel naranja.

El pronóstico del tiempo en la Ciudad.
En estas zonas se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

Recomendaciones del SMN ante el calor y la humedad

  • Tomar mucha agua durante todo el día.
  • Consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y personas mayores.
