Entre la catarata de datos que Javier Milei enumeró ayer en la explanada del Congreso en su primer discurso presidencial, se refirió al escenario educativo.

“Para que tengan idea del deterioro que vivimos, solo el 16% de nuestros chicos se reciben en tiempo y forma en la escuela. Solo el 16%. Solo 16 de cada 100. Es decir, que el 84% de nuestros chicos no termina la escuela en tiempo y forma”, afirmó en primer lugar.

El dato que deslizó en el discurso no está actualizado. De hecho, solo 13 de cada 100 estudiantes completaron sus 12 años entre el nivel primario y secundario en el tiempo esperado (sin repetir ni abandonar) y con conocimientos satisfactorios de lengua y matemática. Así surge del informe “Índice de Resultados Escolares: ¿Cuántos estudiantes llegan al final de la secundaria en tiempo y forma?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación escrito por Irene Kit, Martín Nistal y Leyre Sáenz Gillén, que analiza la trayectoria escolar de un grupo de alumnos que comenzó primer grado en 2011 y finalizó la secundaria en 2022.

La cifra, basada en datos del Relevamiento Anual y las pruebas Aprender 2022 de secundaria, supone un retroceso con respecto a 2009-2020, cuando el resultado había sido 16 de cada 100, como había afirmado Milei el domingo y también en el tercer debate presidencial. En ese caso, el informe publicado en 2022 analizaba la trayectoria de estudiantes que habían empezado en 2009 y terminado en 2020.

“A su vez, el 70% de los chicos que sí terminan la escuela no pueden resolver un problema de matemática básica o comprender un texto”, siguió Milei en su discurso de asunción. En este caso, los números se desprenden de los resultados de las pruebas PISA publicados la semana pasada. Siete de cada diez estudiantes argentinos no logran el nivel mínimo de desempeño en matemática. En tanto, en lectura y ciencia, son cinco de cada diez los que no alcanzaron los niveles básicos.

Después agregó: “De hecho, en las últimas evaluaciones PISA, la Argentina se encuentra en el puesto 66 de 81 y séptima en América Latina, siendo que la Argentina fue el primer país en terminar con el analfabetismo en el mundo”. Otra vez, Milei volvió a referirse a los datos de matemática, el área en que este año decidieron hacer foco las pruebas que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El país consiguió 378 puntos en la prueba 2022, uno menos que en 2018 y casi 100 menos de los que obtienen, en promedio, los países de la OCDE. Así, se ubica en el puesto 66 de los 81. Si ese universo se reduce a América Latina, sin embargo, ocupa la posición ocho, igual que en lectura.

El séptimo puesto en América Latina, al que se refirió Milei, es en el caso de ciencia, donde el país obtuvo 406 puntos y en la región, superó a Brasil y a los mismos cinco países que en lectura y matemática: Panamá, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana.

“Si se levantara Sarmiento y viera qué hicieron de la educación”, remató Milei. Un recurso que también utilizó Patricia Bullrich en el primer debate presidencial cuando, para exponer en el bloque de educación, dijo: “Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública les pone un cero y los manda a marzo, así que [Sergio] Massa lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país”.

