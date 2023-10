escuchar

Hasta ahora, los padres de Anabella, de 14 años, tenían que volver a presentar todos los estudios y certificados médicos cada vez que se le vencía el certificado de discapacidad para que su hija siguiera accediendo a la cobertura de sus terapias. Anabella tiene trastorno del espectro autista (TEA), una condición que no iba a cambiar o desaparecer en el tiempo. Sin embargo, la familia tenían que acreditar nuevamente la condición cuando el documento expiraba. A partir de ahora, la historia va a ser distinta. “Es algo que las familias veníamos pidiendo y que esperemos que agilice las cosas”, cuenta Sofía, la madre de la adolescente. Ocurre que esta semana entró en vigor una modificación que se anunció en marzo y que finalmente, siete meses después, se reglamentó por estos días.

A partir de ahora, el Certificado Único de Discapacidad (CUD) no tendrá más fecha de vencimiento. Además, estarán disponibles en la aplicación Mi Argentina y contarán con un código QR. Desde la app, se podrá descargar la nueva constancia y, al contar con QR, tendrá validez para que la misma persona lo imprima.

Lo mismo ocurrirá con el símbolo universal de acceso, que es el que se pega al parabrisas del auto para contar con libre estacionamiento. Antes, se tramitaba y podía tener una demora de hasta siete meses. En cambio, ahora, desde la misma aplicación la persona o sus padres podrán tramitar este símbolo, asociarlo a un vehículo e imprimirlo con su QR visible para llevarlo en la parte delantera y posterior del vehículo. Algo similar ocurrirá con el trámite para asociar el CUD al Telepase, para el uso en los peajes.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el vocero oficial, Matías Fernández, explicó que las personas que cuenten con un CUD que tiene fecha de vencimiento no necesitan hacer ningún trámite de renovación. “Esto responde a un plan más amplio de mejora de las certificaciones y es parte de un pedido que venían haciendo las personas con discapacidad y sus familias. En la pandemia, se decidió prorrogar los vencimientos y después se avanzó a la eliminación de la fecha de vencimiento, con el compromiso por parte del Estado de mantener actualizados los datos, sin necesidad de que la persona o sus familias tengan que involucrarse en largos trámites burocráticos para acreditar una condición que no se modifica en el tiempo. Creemos que con la tecnología hoy es posible mantener actualizada la base de datos real”, detalla Fernández.

También el símbolo universal de acceso, que es el que se pega al parabrisas del auto para contar con libre estacionamiento, podrá tramitarse online CAPTURA

Como las personas con CUD van a acceder al certificado mediante Mi Argentina, de esta forma van a ir actualizando y cargando sus datos allí. Más adelante, se agrega, se generará una plataforma exclusiva para el uso del CUD. Y desde la Andis recuerdan que no existe obligatoriedad de presentar el certificado ante ningún organismo, salvo que la persona lo elija. De todas formas, se seguirán entregando certificados impresos solo para aquellas personas que lo soliciten porque no tienen acceso a esta tecnología.

Por primera vez

Para quienes tengan que tramitar o estén tramitando por primera vez el CUD no cambia nada. Incluso se utilizan los mismos formularios que están publicados en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es decir, que no hay necesidad de buscar formularios nuevos. El único cambio es que cuando obtengan el CUD, no tendrán necesidad de renovarlo y automáticamente lo podrán utilizar en su versión digital desde la aplicación.

Al contar con QR, la persona ante quien se presente el CUD podrá verificar rápidamente que no se trate de un certificado falso o que corresponda a otra persona.

Desde el último mes, desde la Andis se vienen impulsando diversos operativos en distintos barrios y localidades para agilizar la tramitación del CUD. De esta forma, quien acredite y esté en condiciones de presentarse ante la Junta Evaluadora con todos los informes y constancias requeridos puede tramitar el documento en el día. Se trata de un operativo móvil que recorre no solo distintas puntos de la Capital y el Gran Buenos Aires, sino también localidades del interior del país.

Según la Andis, se estima que hoy hay unos 1,5 millones de personas en la Argentina que poseen certificado de discapacidad. Según apunta Fernández, las estadísticas de incidencia de la discapacidad a nivel mundial indican que cerca del 13% de la población posee algún tipo de discapacidad. Estos números indicarían que en la Argentina hay unas 5 millones de personas con discapacidad, pese a que menos de un tercio tienen el certificado. “Si entendemos que el CUD es el camino para que accedan a sus derechos, para poder recibir atención adecuada, las prestaciones y coberturas que requieren, significa que hay muchas personas que todavía no están accediendo a sus derechos”, concluye Fernández.

