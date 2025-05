Cambios en la ciudadanía: “Vendimos todo en la Argentina y hoy estamos varados en Italia sin saber qué hacer”

“Vendimos el auto, los muebles, todo lo que teníamos y hasta renunciamos a nuestros trabajos. Estábamos decididos a que nuestro camino iba a ser en Italia. Hoy estamos completamente varados porque volver a la Argentina no es una opción para nosotros ya que decidimos irnos por un grave hecho de inseguridad que vivimos”, cuenta Lucas Canigia, de 35 años, que viajó con su esposa Victoria Pronotti, de 34 años. Antes de irse vivían en el barrio porteño de Núñez.

El objetivo de esta pareja era quedarse a vivir en Italia y por eso aprendieron el idioma. Victoria es cardióloga y tiene dos especialidades; Lucas, por su parte, es licenciado en alto rendimiento deportivo y tiene un doctorado en medicina del deporte.

“La falta de oportunidades y reconocimiento profesional que vivíamos en la Argentina sumado a la inseguridad nos llevó a querer formar nuestra familia en Italia. Así que fuimos recopilando toda la documentación que nos exigía el gobierno italiano, homologamos nuestros títulos y estudiamos el idioma. Llegamos en octubre del año pasado y contratamos a unos gestores que nos iban a ayudar, pero nos estafaron. De todas maneras, seguimos adelante, y empezamos a hacer los trámites nosotros, pero de un día para el otro salió este decreto. Ese fin de semana era nuestro aniversario de casados así que lo pasamos pésimo. Tenemos mucha angustia porque no sabemos cómo seguir y qué va a pasar”, resume Lucas.

Él se refiere al decreto que aprobó el Gobierno de Giorgia Meloni el cual limita la obtención de la ciudadanía para los descendientes de italianos. A partir de este decreto -que el Parlamento debe aprobar para transformarlo en Ley- solo podrán acceder a la ciudadanía los descendientes de italianos de primera o segunda generación.

Pero Lucas no es el único, miles de argentinos viven una situación similar o más compleja aún porque están varados en Italia con hijos menores de edad. Este es, justamente, el caso de Santiago Yorio, de 34 años. Oriundo de La Plata, este profesor de educación física viajó con su esposa Bárbara Arce, de 35 años, y sus dos hijos de 6 y un año y medio. “En la Argentina teníamos trabajo, además éramos dueños de un autoservicio. Yo trabajaba en colegios como profesor y mi esposa es diseñadora, asesora y productora de moda. Hace cuatro años nos venimos preparando, estudiamos el idioma, analizamos los diferentes lugares para ver dónde nos convenía vivir. El objetivo era vivir en un lugar seguro con una mejor calidad de vida. Primero fuimos a Roma, pero como era todo muy caro nos trasladamos a Torino”, relata Santiago.

A partir del nuevo decreto solo podrán acceder a la ciudadanía los descendientes de italianos de primera o segunda generación Shutterstock

El plan de esta familia era hacer la ciudadanía en Roma, pero cuando llegaron todo se complicó. “No fue fácil encontrar departamento y además todo estaba muy caro. Unos amigos que hicimos acá, también de La Plata, nos consiguieron un departamento en Torino y es donde estamos instalados ahora. Trajimos todos nuestros ahorros, vendimos todo lo que teníamos en la Argentina como nuestro auto, las bicicletas, los muebles, los electrodomésticos, todo. A pocos días de nuestro turno para presentar la documentación y obtener la residencia sale el decreto. Ese fue el primer cachetazo que recibimos. Y se suma que el 6 de mayo se vencen los 90 días que hace que llegamos. Si esto no cambia nos vamos a tener que ir”, explica Santiago, con preocupación.

Él cuenta que consiguió trabajo, pero su esposa debe quedarse en la casa con Filippo, el más pequeño de la familia, ya que no consiguió guardería. “Fuimos al turno que teníamos para sacar la ciudadanía, nos revisaron los papeles y estaba todo correcto, pero nos dijeron que no pueden darnos precisiones hasta que no se defina qué pasará con el decreto. No saben nada”, asegura Santiago.

Actualmente este argentino está trabajando de manera informal en un restaurante. “Por ahora con mi sueldo podíamos vivir, pero llegó la boleta de luz por un valor de 320 euros. La dueña nos había dicho que ese impuesto rondaba los 60 y 80 euros. Me partió al medio porque con mi sueldo no llego a cubrir los gastos. Además, no sé qué va a pasar cuando se nos venzan los 90 días que podemos estar legalmente acá. Ya estamos pensando en volver a la Argentina, aunque tengamos que empezar de cero. Lo bueno es que podríamos regresar a nuestros trabajos porque nos tomamos licencia. Sinceramente estamos viviendo un momento muy feo, de gran incertidumbre”, se lamenta.

El caso de Ayelén Benítez es diferente. Ella viajó sola a Italia para sacar a ciudadanía. Según cuenta esta cocinera de 29 años, decidió junto con su esposo que invertirían sus ahorros en hacer este trámite personalmente en Italia. “Mi esposo se quedó en la Argentina. Somos de Avellaneda”, cuenta.

Ayelén Benítez viajó sola, y su marido se quedó en la Argentina Gentileza

Ella estaba siguiendo todos los pasos para sacar la ciudadanía desde enero, mientras tanto estaba estudiando italiano y preparando toda la documentación, pero cuando estaba por llegar su turno salió este decreto ley que le impide sacarla. “Me puse muy muy mal. Ese día no pude ni ir a mis clases porque estuve llorando en la cama. No es fácil reunir toda la documentación y armar la carpeta, usamos los ahorros que juntamos con esfuerzo y que iba a ser destinado a comprar una casa”, dice Ayelén.

Cuando se le pregunta por el decreto ley, Ayelén es contundente: dice que se sacó sin pensar en las consecuencias porque no consideró a las personas que estaban por venir, a las que estaban viajando, ni a las que estaban ya en Italia con intenciones de sacar la ciudadanía para quedarse a vivir. “Yo llegué a hacer la residencia, pero pienso en las personas que están acá y ni siquiera pudieron hacer ese trámite y solo les queda esperar. Hay familias enteras que ni siquiera tienen permiso para trabajar, ni pueden atenderse en un hospital. La situación es grave”, sostiene.

En busca de oportunidades y más seguridad

El grave hecho de inseguridad que vivieron Lucas y su esposa fue el detonante final para irse del país. “No queríamos eso para nuestro futuro y decidimos empezar el camino del inmigrante hace seis meses. Comenzamos a reunir la documentación, pagamos lo que exige el gobierno italiano, homologamos nuestros títulos. Vinimos con el objetivo de estar en un lugar propicio para formar una familia. Hoy estamos en un limbo total, no sabemos si somos personas a derecho, si podremos trabajar, si podemos movernos libremente. Es una situación muy dura”, cuenta Lucas.

La mayoría de los afectados confían en que se implementarán cambios en el decreto para darles la oportunidad de presentar su documentación y poder avanzar con el trámite para poder obtener la ciudadanía. “A veces pensamos que todo va a salir bien, pero otros días creemos que no estamos en ‘la agenda’ de nadie, ni de los políticos ni de la sociedad en general. Solo estamos en la agenda de responsabilidades y pagos, que tenemos que efectuar y, mientras tanto, los ahorros van mermando. Además, pienso en este decreto y creo que es muy loco porque, por ejemplo, la hermana de mi esposa sacó la ciudadanía hace unos años y mi esposa, que tiene la misma línea de sangre, no puede hacerlo”, reconoce Lucas.

En medio de todo este panorama de malestar o incertidumbre que generó esta medida del gobierno italiano Santiago destaca el apoyo de sus nuevos vecinos. “En Torino, que es donde nosotros estamos, nos tratan genial. La gente es muy amable. Valoran que hablemos italiano, nos dicen que están alegres de que vengan personas como nosotros. Nos quieren mucho a los argentinos. Acá todos nos tratan espectacular y saben que nuestros ancestros fueron italianos. Mis cuatro bisabuelos eran italianos, por ejemplo, y a mis dos hijos les puse nombre italiano y nos preocupamos por estudiar el idioma, con el objetivo de integrarnos. Aunque tenga que volver a Argentina mis hijos se van a seguir llamando así y seguiremos sintiendo esta conexión con Italia”, sostiene.

Pocas opciones

Cuando se le pregunta a Ayelén qué piensa hacer si este decreto se transforma en Ley, ella asegura que, aunque su sueño era volver a las tierras de sus antepasados, está considerando regresar a la Argentina. “Me da pena porque luché mucho para estar acá y aún lo sigo haciendo. Siento una gran conexión con Italia, tanto es así que después de tres generaciones, conmigo, se vuelve a hablar italiano en mi familia. Mientras tanto trato de vivir mis sueños, independientemente de la decisión que tome el gobierno italiano”, dice.

Ayelén Benítez muestra una foto de su tatarabuelo italiano (a la derecha) Gentileza

Lucas considera que la ley de ciudadanía era su derecho que tenían los descendientes desde su nacimiento, ni siquiera desde que presentaba la documentación. “Al presentar la carpeta lo que hacés es certificar ese derecho que es fehaciente. Muchos hablan de enmiendas, pero creo que la opción que más conveniente sería que den una prórroga, aunque sea para los que estamos en el territorio italiano, para que nos rija la ley anterior”, propone.

“La mayoría de los argentinos que estamos en esta situación somos jóvenes profesionales que hicimos un gran esfuerzo en venir para acá porque fuimos prácticamente expulsados de la Argentina. Es que tampoco podíamos seguir adelante ahí, crecer y vivir en paz. Y ahora el gobierno italiano, de un día para el otro, nos negó el derecho que teníamos a sacar la ciudadanía y vivir acá. Fue como estar jugando un partido en desventaja y que encima, de un día para el otro, te cambien las reglas y se lleven la pelota. Y, lo peor de todo es que ni siquiera tuvimos la oportunidad de debatir ni pelearla”, concluye Lucas.