Pasaporte italiano. A partir de cuándo los argentinos no podrán tramitar esa ciudadanía

Este viernes el gobierno italiano aprobó un drástico cambio de la ley de ciudadanía que limita el “ius sanguinis” -derecho por sangre- a los descendientes de italianos de primera o segunda generación; además aclara que ya no se podrá tramitar en los consulados.

Es que el decreto ley que aprobó el consejo de ministros y entra en vigencia a partir de esta medianoche establece que solo quien tiene padres o abuelos italianos, es decir, los descendientes de primera o segunda generación, podrán obtener automáticamente la ciudadanía italiana.

“A partir de la medianoche ya no se podrá pedir la ciudadanía con las viejas reglas, sino solo si se tienen hasta a abuelos italianos”, explicó el vicepremier y canciller, Antonio Tajani, impulsor de la reforma, que provocó polémicas y rechazo en la oposición.

Fuentes cercanas al Consulado de Italia en Buenos Aires comentaron que por esta medida se suspendieron todos los turnos para tramitar la ciudadanía. Los consulados ya no serán las oficinas encargadas de otorgar la ciudadanía si no que se realizará por medio de una tramitación directa en una unidad especializada que se conformará en el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería, que tendrían un plazo de 48 meses para expedirse.

Otro de los cambios que establece el decreto es que solo se otorgaría la ciudadanía a hijos y nietos de ciudadanos nacidos en Italia. Mientras que, para adquirir la ciudadanía por matrimonio, se exigiría una permanencia estable de dos años en Italia. Hasta esta nueva medida del gobierno de Giorgia Meloni, solo era necesario que los cónyuges aprobaran un examen de idioma italiano.

“El otro tema importante es que van a mandar dos proyectos de ley al parlamento donde se tomarán las definiciones que correspondan de acuerdo a las etapas que prevean”, aclararon esta tarde fuentes cercanas al Consulado de Italia en Buenos Aires.

Por último, un dato no menor: también aumentó el costo del trámite. La tarifa para tramitar la ciudadanía pasó de 640 euros a 700 euros.

¿Qué medidas tomar?

“Para traer un poco de calma, les quiero aclarar que a las personas que ya presentaron la carpeta en el Consulado o el trámite para el juicio por vía materna se les va a aplicar la norma vigente hasta hoy. Se pueden quedar tranquilos porque ese trámite ya está en curso y se aplica la norma vigente al momento de la presentación de la documentación, incluso los que iniciaron juicio, pero aún no tienen sentencia. No importa ni siquiera si ya tuvieron o no la audiencia, con que hayan presentado la demanda en Tribunales, en la comuna o en el Consulado, será suficiente”, aclaró esta tarde la abogada Graciela Cerulli, titular del estudio Cerulli Arena y especialista en derecho internacional privado, dedicada en particular a ciudadanía.

Mientras que quienes no presentaron nada y quieren hacer el juicio o presentar la carpeta para recibir la ciudadanía de un antepasado anterior al abuelo, Cerulli recomienda enviar una carta documento al consulado italiano competente sobre la base de la jurisdicción que corresponda, solicitando el reconocimiento de la ciudadanía italiana por descender en línea directa de su antepasado.

“Aún no recibimos el texto, por eso no podemos dar muchas precisiones sobre el decreto. Por eso, mi principal consejo a quienes están por comenzar el trámite de ciudadanía es que vayan al correo y manden una carta documento al consulado italiano, pidiendo reconocimiento de la ciudadanía. Hay varios modelos en internet que pueden utilizar”, detalló la abogada.

Según explicó Cerulli a LA NACION, lo que deben hacer es buscar un modelo de reconocimiento de ciudadanía y copiar ese texto en una carta documento poniendo su nombre y el nombre del antepasado que les heredará la ciudadanía. “Yo XXX solicito que se me reconozca la ciudadanía italiana porque desciendo de línea directa de XXX antepasado italiano”, ejemplificó.

“Esto no garantiza que podrán obtener la ciudadanía, pero por lo menos se puede realizar una intimación para ver qué pasa cuando se publique la Ley”, sostuvo la abogada.

La letrada también comentó que este decreto tiene vigencia por 60 días y luego será el Parlamento el que lo analizará y dictaminará si lo aprueba o no. De ser aprobado por el Parlamento, la nueva ley entrará en vigor. Aunque nadie se anima a pronosticar qué pasará todo parecería indicar que es muy factible que este decreto se convierta en ley.

Cuestión de números

Según cálculos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, desde fines de 2014 hasta fines de 2024, los ciudadanos italianos residentes en el exterior pasaron de casi 4,6 millones a 6,4 millones: un aumento del 40% en una década. La Argentina, por ejemplo, pasó de un reconocimiento de unas 20.000 ciudadanías italianas en 2023, a 30.000 al año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000, en 2022, a 20.000 el año pasado.

Se estima que actualmente, con la ley vigente hasta ahora, los potenciales solicitantes de ciudadanía podrían ser entre 60.000.000 y 80.000.000 de personas. De ahí, la necesidad de ponerle un freno, según planteó el gobierno de Meloni. En nuestro país, por su parte, se calcula que hay cerca de 25 millones de descendentes de italianos por apellido y 1.500.000 por ciudadanía.

