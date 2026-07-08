Caminos y Sabores 2026: así se prepara la feria a horas de abrir sus puertas

Todavía faltan algunas horas para la apertura, pero en los pabellones de BA Ferial ya hay movimiento. Mientras algunos expositores descargan cajas y acomodan los últimos productos, otros terminan de decorar sus stands para recibir a los visitantes.

Caminos y Sabores celebrará este año su 20ª edición con una propuesta que, por primera vez, tendrá lugar en BA Ferial, el nuevo centro de exposiciones y eventos de la ciudad. Desde mañana y durante cuatro jornadas, los visitantes podrán recorrer distintos espacios dedicados a alimentos regionales, bebidas, artesanías y propuestas vinculadas con el turismo y las economías regionales.

Todavía faltan algunas horas para la inauguración, pero en los pabellones de BA Ferial ya hay movimiento Hernan Zenteno - La Nacion

Además de la mudanza al nuevo predio, la edición 2026 coincidirá con el fin de semana largo por el Día de la Independencia y el inicio de las vacaciones de invierno en varias provincias, una combinación que permite consolidar a la feria como una de las propuestas del receso para disfrutar en familia.

Un predio que ya empezó a tomar forma

Entre cajas, carteles y aromas que empiezan a mezclarse, la feria atraviesa las últimas horas de preparativos antes de inaugurar esta edición especial. Salames, quesos y aceites de oliva, entre otros productos, empiezan a dar color a los espacios.

Salames, quesos y aceites de oliva empiezan a dar color a los espacios Hernan Zenteno - La Nacion

“Es una doble celebración porque cumplimos 20 ediciones y además estrenamos la nueva casa de la feria”, dijo Diego Abdo, gerente de Marketing de Caminos y Sabores. Según explicó, el nuevo predio ofrece un recorrido más cómodo para el público, con mayor superficie al aire libre y un espacio integrado al entorno de la Costanera.

Aunque el ingreso al público será mañana apartir de las 12, durante la víspera el movimiento fue constante. Operarios terminan de colocar carteles, acomodan mercadería y ultiman detalles en los pabellones.

La feria reunirá a más de 500 emprendimientos provenientes de 18 provincias, entre ellas, Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Mendoza, Misiones, Salta y Santa Fe, con stands oficiales que ofrecerán una gran variedad gastronómica, junto a los productores, artesanos y referentes gastronómicos.

Diego Abdo, gerente de Marketing de Caminos y Sabores Gentileza

“Es una feria cultural. La gente no solo viene a comprar o a probar productos; también conversa con quienes los elaboran, conoce cómo se producen y por qué cada región tiene sabores distintos”, resumió Abdo.

Cómo se preparan los protagonistas

Entre quienes regresan a la feria está Fabiana Ocaranza, de 62 años, productora marplatense del emprendimiento de alfajores Milagros del Cielo, que participa en esta feria desde hace aproximadamente una década. Para esta edición preparó una propuesta pensada para los más chicos: “Los Guardianes del Alfajor”, una experiencia con personajes coleccionables y actividades que comenzará el viernes a partir de las 10.

“La pasión de Caminos y Sabores siempre se siente. Lo más lindo es encontrarse con productores de todo el país y que la gente pueda descubrir todo lo que se hace en la Argentina”, contó, mientras terminaba de preparar su stand. Sobre el cambio de sede, destacó que el nuevo predio ofrece más espacio y mayor comodidad para el armado de los puestos.

Fabiana Ocaranza, una productora marplatense de 62 años participa en esta feria desde hace aproximadamente una década Hernan Zenteno - La Nacion

En otro sector del predio, Mariano Ángel Sorroche vive una experiencia distinta. Será su primera participación en la feria con El Cosito del Mate, un accesorio desarrollado durante siete años en Tandil que, según explicó, permite que la yerba y el sabor se conserven durante más tiempo. “Es nuestro primer evento grande y creemos que el lugar está muy bien organizado. Tenemos muchas expectativas de que la gente venga a conocer el producto”, dijo.

Qué habrá en la edición 2026

Como es habitual, la feria estará organizada en caminos temáticos, que este año serán nueve: Federal, De los Dulces, De las Picadas, De los Frutos de la Tierra, De las Infusiones, De los Aceites y Aderezos, De las Bebidas, Del Turismo y la Tradición, y De tu Cocina.

La feria reunirá a más de 500 emprendimientos provenientes de 18 provincias Hernan Zenteno - La Nacion

La programación incluirá más de 50 propuestas gastronómicas, degustaciones, catas, la primera Jornada de Jóvenes Gastronómicos, el concurso Experiencias del Sabor y una nueva edición de la Copa Alfajor Argentino.

Además, 40 cocineros invitados participarán de las preparaciones en vivo bajo el concepto El Gran Banquete Argentino, como parte de la celebración por las 20 ediciones. Germán Martitegui, Felicitas Pizarro, Dante Liporace, Santiago Giorgini y Martín Molteni son algunos de los referentes que estarán presentes.

Cuándo, dónde y valores

Caminos y Sabores se realizará desde este jueves 9 al domingo 12 de julio, de 12 a 20, en el BA Ferial, ubicado en Av. Costanera Rafael Obligado 1221, en la Costanera Norte.

Entre cajas, carteles y aromas que empiezan a mezclarse, la feria atraviesa las últimas horas de preparativos Hernan Zenteno - La Nacion

Contará con un servicio gratuito de transporte en Plaza Italia (Suc. Banco Nación, Santa Fe 4162), con salidas desde las 11.30 hasta las 20.30. Como otra opción, el predio cuenta con estacionamiento propio, así como también parking gratuito sobre la avenida Rafael Obligado.

La entrada general tendrá un valor de $20.000. En cambio, jubilados y personas mayores de 65 años podrán ingresar por $7000, presentando su DNI en boletería.

La admisión será gratuita para menores de 16 años que estén acompañados por un adulto y personas con discapacidad que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Como es habitual, la feria estará organizada en caminos temáticos, que este año serán nueve Hernan Zenteno - La Nacion

Los estudiantes y docentes de carreras de gastronomía, hotelería, turismo y disciplinas afines podrán ingresar sin cargo el jueves 9 y el viernes 10 de julio, presentando constancia, libreta o certificación emitida por la institución educativa.