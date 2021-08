Campaña solidaria por Nachito: tiene siete años y fue diagnosticado con una enfermedad que no tiene tratamiento en la Argentina

Una nueva campaña solidaria intenta captar la atención del influencer Santi Maratea, para que aquello que hoy parece casi imposible de lograr sea impulsado por cientos de miles y se vuelva posible a través de la ayuda colectiva. Ignacio Tadeo Mavian tiene siete años y padece DIPG, un cáncer en el tronco encefálico que le compromete las funciones básicas, pero que además no tiene cura en el país.

El niño, que vive en Bernal, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres Adriana y Matías, busca viajar a Houston, Texas, en Estados Unidos, donde hay un tratamiento que dio resultado en otros chicos con su misma patología.

Ignacio Tadeo Mavian tiene siete años y padece DIPG, un cáncer en el tronco encefálico que le compromete las funciones básicas, pero que además no tiene cura en el país.

“Un día, en mayo, pasé de estar a la mañana en el Zoom del cole, a estar a la noche internado en terapia, donde me diagnosticaron DIPG”, relata Nachito, en una publicación que busca difundir su historia. Y agrega: “Mi mamá y mi papá están convencidos de que yo voy a ganar esta batalla, pero es contrarreloj por eso necesito de vos”.

“Hoy tengo internación domiciliaria, luego de 64 días de estar internado en el Sanatorio. Me hicieron 28 sesiones de rayos y voy por la séptima sesión de quimioterapia. Eso es paliativo y me ayudó a recuperar un poco la movilidad. Me cuesta hablar porque no escucho, pero entiendo todo y me comunico perfectamente con un cartel de letras. Siempre le digo a mi familia que voy a estar bien”, dice el niño en esta publicación, difundida por sus padres. Y concluye: “Necesito de tu ayuda, para poder salvar mi vida”.

El tratamiento para Nachito sale aproximadamente US$350.000, por eso, buscan difundir la campaña para lograr alcanzar ese objetivo. Los padres, según pudo saber LA NACION, tienen la ilusión de que Santi Maratea se interese en la historia de Nachito, luego de que el influencer lograra recaudar dos millones de dólares que necesitaba la familia de Emmita, la beba que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME), para poder costear uno de los medicamentos más caros del mundo.

Para colaborar:

TIPO DE CUENTA : CAJA DE AHORROS PESOS

N° DE CUENTA: 537105/ 8

SUCURSAL: 5175

DENOMINACIÓN: MAVIAN, IGNACIO TADEO

DOCUMENTO: DNI 53605632

CUIL 20-53605632-8

CBU: 01400458 03517553710584

MERCADO PAGO

NOMBRE APELLIDO: MATÍAS MAVIAN

DNI: 27387329

CVU: 0000003100062244154712

ALIAS: MATMAV.MP

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project