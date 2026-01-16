Carina Vázquez Arizeta, licenciada en accidentología: “Hay muchos padres que invierten en la silla, pero aun así el niño viaja suelto”

La licenciada en accidentología Carina Vázquez Arizeta detalló las consecuencias físicas de los siniestros viales en menores tras el choque registrado en la zona de La Frontera. La experta explicó en LN+ los factores técnicos que condicionan la salud de los niños ante impactos de gran potencia.

Cuáles son los riesgos de la inversión económica sin una sujeción adecuada

La utilización de los Sistemas de Retención Infantil representa un punto crítico de la seguridad vial que presenta fallas graves en la práctica. Vázquez Arizeta puntualizó una contradicción frecuente en el comportamiento de los adultos responsables. Muchos progenitores adquieren dispositivos de protección de alto costo económico, pero omiten su instalación o ajuste correcto.

La estructura de la caja torácica de los niños posee un diámetro corto que dificulta la distribución de la energía durante un choque Imagen de archivo

La licenciada aseguró en LN+: “Hay muchos padres que invierten en la silla, pero aun así el niño viaja suelto”. Esta conducta deriva de un desconocimiento profundo sobre la efectividad de los mecanismos de anclaje. El exceso de confianza en trayectos breves constituye otro factor de peligro para la integridad de los niños, ya que los conductores desestiman los riesgos de colisión en distancias mínimas.

Los datos estadísticos revelan que gran parte de estos hechos se produce en las proximidades del hogar o de los sitios de trabajo. La falsa percepción de seguridad en recorridos conocidos interrumpe el uso de los cinturones y las butacas. Cada traslado requiere la protección total del menor sin importar la extensión del viaje.

Por qué estos choques son letales en menores de edad

La fisionomía de los niños presenta debilidades estructurales frente a las presiones físicas extremas de un accidente. Vázquez Arizeta analizó las diferencias biológicas entre los adultos y los niños para explicar la gravedad de las heridas.

Choque entre una camioneta y dos UTV en Pinamar

El organismo de un pequeño carece de la preparación necesaria para soportar golpes de vehículos pesados. La experta sostuvo: “Lo que para un adulto puede ser una lesión, para un niño puede ser devastador”. La estructura de la caja torácica posee dimensiones reducidas que dificultan la dispersión de la energía cinética.

Los órganos vitales ocupan un espacio proporcional mayor en el tronco de un menor en comparación con una persona mayor. El hígado sobresale del límite inferior del tórax. Esta ubicación específica aumenta la exposición ante presiones externas violentas. El caso de Bastián, el niño de ocho años herido en Pinamar, expone estas realidades médicas.

El pequeño sufrió múltiples fracturas de cráneo después del choque entre una camioneta y un UTV. El caso se presenta como un trágico ejemplo de la fragilidad ósea infantil, que exige medidas de sujeción que absorban el movimiento brusco del cuerpo.

Bastian sufrio "multiples fracturas de craneo"

Cómo se podrían evitar este tipo de accidentes

La eficacia de la seguridad vial depende de la aplicación rigurosa de las leyes actuales por sobre la creación de nuevas regulaciones. La licenciada afirmó que el país no necesita más legislación sino un control estricto de las normas vigentes.

Las sanciones actuales por infracciones de tránsito no generan un efecto disuasorio inmediato en los conductores. Los sistemas de cámaras detectan el exceso de velocidad, pero la multa llega con demora a los domicilios. El castigo debe ser próximo al momento de la falta para modificar el hábito de manejo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.