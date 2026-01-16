Stella Maris Valiensi, neuróloga: “Tomar una copa de vino induce al sueño, pero puede fragmentarlo”

La neuróloga Stella Maris Valiensi detalló las consecuencias del consumo de alcohol sobre el ciclo del descanso humano. En una entrevista para LN+, la especialista describió los procesos fisiológicos que derivan de la ingesta de vino antes de dormir. Así, señaló la importancia de mantener hábitos saludables para evitar la interrupción de las fases profundas del reposo durante el periodo de vacaciones.

Por qué el consumo de vino altera la arquitectura del descanso nocturno

Valiensi explicó que el consumo de una copa de vino posee un efecto dual en el organismo. La bebida induce una somnolencia inicial, pero degrada la calidad del reposo posterior. La especialista afirmó en la señal LN+ que la ingesta de alcohol favorece que se relaje la vía aérea, lo que suele provocar la apnea del sueño durante la noche.

La ingesta de alcohol antes de dormir puede provocar apnea del sueño

Como consecuencia de este proceso, el descanso se fragmenta y pierde su capacidad reparadora. La médica sugirió que la población evite esta conducta de manera cotidiana. La interrupción constante de los ciclos impide que el cerebro alcance las etapas de mayor profundidad.

Esta situación afecta el rendimiento general de las personas durante la jornada siguiente. El alcohol actúa como un sedante inmediato, pero interfiere con la estabilidad de los procesos biológicos nocturnos.

Qué tanto se pueden recuperar las horas de sueño en vacaciones

La creencia popular indica que el periodo vacacional sirve para saldar deudas de sueño acumuladas durante el año laboral. Sin embargo, la neuróloga desestimó esta posibilidad para la mayoría de los adultos. El cuerpo humano no logra recuperar la totalidad de las horas perdidas mediante una semana de descanso prolongado.

La neuróloga Stella Maris Valiensi en diálogo con LN+

Los sujetos que duermen seis horas de forma habitual sufren una privación que requiere plazos extensos de normalización. Existe una excepción para los sectores más jóvenes de la sociedad. Este grupo posee una mayor flexibilidad biológica y capacidad de estabilización ante los cambios de ritmo.

El resto de los individuos necesita una regularidad sostenida para devolver el equilibrio al sistema nervioso. Las vacaciones ofrecen un espacio de relajación, pero no funcionan como un remedio instantáneo para el agotamiento crónico.

La posibilidad de esta recuperación varía según la edad, ya que el envejecimiento transforma la manera en que los seres humanos descansan cada noche. Valiensi describió que el ritmo circadiano se modifica con el avance de la edad.

El descanso se fragmenta y pierde su capacidad reparadora por la acción del alcohol Freepik

Cuáles son los tres pilares para alcanzar un sueño de calidad

La experta compartió tres directrices esenciales para mejorar la higiene del descanso. El primer mandato consiste en sostener un horario regular. La definición de una hora fija para acostarse y levantarse resulta fundamental para el cerebro. Esta práctica ayuda especialmente a quienes padecen de insomnio severo.

El segundo pilar reside en la exposición a la luz natural. Valiensi recomendó que las personas busquen el sol cada día en el mismo rango horario. El contacto con la claridad regula la producción de hormonas vinculadas al ciclo de vigilia.

El tercer punto clave involucra la actividad física constante. La práctica de deportes durante el día facilita el inicio del reposo nocturno. La especialista advirtió que el ejercicio en horarios tardíos genera un efecto opuesto. La agitación del cuerpo cerca de la medianoche atrasa la llegada del cansancio natural.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.