Una especialista en accidentes explicó por qué fue tan fuerte el impacto del choque para Bastián, el niño de 8 años

El grave estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en el choque entre una camioneta y un UTV en la zona de La Frontera, volvió a poner el foco en un punto clave de la seguridad vial: cómo actúan las fuerzas de un accidente sobre el cuerpo de un menor.

En diálogo con LN+, la licenciada en accidentología Carina Vázquez Arizeta explicó que “lo que para un adulto puede ser una lesión, para un niño puede ser devastador”, y remarcó que el organismo infantil no está preparado para recibir impactos generados por vehículos de gran porte o potencia.

Un cuerpo pequeño frente a fuerzas extremas

Según detalló la especialista, una de las claves está en las dimensiones del cuerpo de un niño. “La caja torácica es mucho más chica y el diámetro es corto. Eso hace que el área disponible para distribuir las fuerzas del impacto sea mínima”, señaló.

A esa condición se suma que los órganos internos de los chicos, como el hígado, son proporcionalmente más grandes en relación con su estructura ósea. “El hígado incluso sobresale de la base del tórax, por lo que queda más expuesto a fuerzas extremadamente violentas en un choque”, explicó Vázquez Arizeta.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió "múltiples fracturas de cráneo" tras el choque en La Frontera de Pinamar Facebook

La importancia de los sistemas de retención infantil

La especialista subrayó que estas características físicas son el motivo por el cual existen los sistemas de retención infantil. Sin embargo, advirtió que su uso correcto sigue siendo una deuda pendiente. “Hay muchos padres que invierten en la silla, pero aun así el niño viaja suelto. Hay una falta de conocimiento muy grande”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que muchas decisiones se toman en función de la comodidad inmediata. “Cuando el trayecto es corto, aparece la idea de que ‘no va a pasar nada’. Paradójicamente, la mayor cantidad de lesiones ocurre cerca del domicilio o del trabajo”, advirtió.

La especialista indicó que, aunque el trayecto sea corto, los niños siempre deben ir en su silla correspondiente Symchych Maria

Accidentes multicausales y leyes que no se cumplen

Vázquez Arizeta insistió en que los accidentes de tránsito no tienen una sola causa. “Son multicausales y deben abordarse de manera conjunta. No alcanza solo con educación vial en las escuelas si no se hacen cumplir las leyes”, sostuvo.

Para la especialista, el problema no es la falta de normas, sino su aplicación. “No hacen falta más leyes, sino hacerlas cumplir. Muchas conductas peligrosas se repiten porque el castigo es lejano o improbable”, dijo, y ejemplificó con el exceso de velocidad detectado solo por cámaras, sin una sanción inmediata.