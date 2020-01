Carlos Paz: un nene sufrió quemaduras con el piso de un nuevo puente peatonal

El nene se quemó los brazos

CORDOBA. Un nene de dos años sufrió quemaduras al caer al piso del recientemente inaugurado puente peatonal de Villa Carlos Paz . La estructura es de chapa y por el intenso sol de los últimos días, estaba muy caliente; el metal quemó la pierna del chico y un brazo. Según vecinos de la zona, ya hubo otros dos casos.

La madre denunció el hecho en las redes sociales y contó que el nene recibió asistencia en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba. "Se quemó las manos, el brazo y la pierna. Salí rajando al Hospital Privado de Córdoba , pero no había cirujanos especialistas en quemaduras. Me trasladaron al Hospital de Niños, aunque no nos recibieron porque tengo Osde. Terminamos en el Allende a las 20 horas. Gracias a Dios mi hijo está bien", explicó.

Según contó la madre, un comerciante cercano al puente le dijo que otros dos chicos vivieron situaciones similares. Un caso fue el 31 de diciembre y el denunciado por la madre, el último fin de semana.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz aseguró que colocará cartelería para advertir a los vecinos y turistas sobre la situación hasta tanto se hagan las modificaciones necesarias. Vialidad Provincial, por su parte, se comprometió a "pintar la superficie con una pintura epoxi atérmica".

El puente peatonal fue inaugurado recientemente

El puente Centenario sobre el río San Antonio fue inaugurado el día antes de Navidad por el gobernador Juan Schiaretti con el objetivo de reordenar el tránsito en la zona y, además, sumar un atractivo para los visitantes. Conecta el área céntrica y vincula ambos lados de la Costanera. El piso es de aluminio texturado, barandas metálicas, iluminación LED y losas de aproximación con las veredas.

En diálogo con Mitre Córdoba, Martín Gutiérrez, presidente de la comisión de Vialidad, explicó es la misma tecnología con que se realizaron las pasarelas del Parque del Kempes, donde "nunca hubo inconvenientes".

"La metodología de construcción es la misma, pero la arquitectura es más extensa. Tiene un asoleamiento importante y al estar nueva absorbe más energía", planteó y admitió que puede existir "una diferencia en el espesor y la textura de la chapa". Prometió soluciones.