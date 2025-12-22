El Gobierno habilitó la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

A través de una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno autorizó la realización de “microeventos” en determinadas áreas del Parque Nacional Iguazú. La normativa establece que estos encuentros podrán contar con un máximo de 60 asistentes, que deberán cumplir ciertas normas ambientales y no podrán utilizar dispositivos de música y drones.

Según la Resolución 460/2025, los organizadores deberán solicitar el permiso correspondiente ante la administración del Parque con al menos cinco días de anticipación y presentar una Declaración Jurada de Compromiso Ambiental, en la que se comprometan a cumplir de manera estricta las Medidas de Manejo Ambiental vigentes.

La reglamentación fija un máximo de dos microeventos por día y determina que solo podrán desarrollarse en áreas de uso público intensivo previamente habilitadas, dentro del horario habitual de funcionamiento del Parque. Además, se aclara que la realización de estos eventos no podrá restringir la circulación ni el acceso de los visitantes que no participen de la actividad.

Respecto de la infraestructura que podrán montar los organizadores de las fiestas, “solo se permiten elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto; quedan prohibidas estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área”.

Normas para la gestión ambiental durante el evento

Residuos: el retiro obligatorio de toda la basura generada durante la reunión es responsabilidad exclusiva del organizador.

Plásticos descartables: están prohibidos.

Alimentos y Fauna: la comida deberá manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

La resolución también prevé que, en caso de detectarse irregularidades durante el desarrollo de un microevento, la intendencia del Parque Nacional Iguazú podrá disponer su suspensión inmediata.

Uno de los sitios más visitados en Argentina

El Parque Nacional Iguazú es el más visitado en Argentina, con más de un millón de turistas por año. En agosto de este año ya se había contabilizado un aumento del 20% del turismo en esa zona en comparación con 2024.

La reserva, reconocida internacionalmente, fue creada en 1934 y es, junto con el de Nahuel Huapi, uno de los parques más antiguos del país. Es considerado una maravilla del mundo debido a sus cataratas, que fueron declaradas patrimonio mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Protege 67 mil hectáreas de selva y es la ecorregión con la mayor biodiversidad de la Argentina. En el límite con Brasil, el río Iguazú se desploma en más de 270 saltos y cascadas, que conforman la atracción principal.