La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: campestre, serrana, con comida “de verdad” y en un lugar en el que se sienten “como en casa”

A casi dos años de haberse visto por primera vez, Rocío Pardo y Nicolás Cabré sellan su amor en una boda que se celebrará el viernes 5 de diciembre muy cerquita de Carlos Paz, la ciudad en la que se enamoraron. De perfil bajo, la pareja no quiere dar muchos detalles sobre el gran evento, pero se sabe que será en la estancia Bosque Alegre de Córdoba, con más de 100 invitados.

El actor lucirá un traje de Daniel Casalnovo y Rocío está haciendo las últimas pruebas de su vestido de novia diseñado por Ana Pugliese. La flamante novia tendrá dos cambios, uno más corto y otro largo, más tradicional, con zapatos de Ricky Sarkany. Rufina, hija de Cabré y la China Suárez, será la encargada de llevar los anillos. Y dicen que fue Rocío quien lo propuso porque las dos supieron construir una relación amorosa. Además, Cabré dio otro detalle: “Rufi va a ocupar el lugar que ocupó mi mamá; ella va a ser fuerte y me va a entregar”. Recordemos que la mamá del actor murió en junio pasado.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo pensaron, en un principio, hacer una ceremonia íntima

Al principio, la idea era hacer una ceremonia íntima, con los más allegados como invitados. Pero con el entusiasmo el asunto fue creciendo y hasta habrá una decoración temática de bosque encantado, con elfos y todo, en un entorno natural rodeado de árboles centenarios. “Yo flasheé y Nico me siguió”, contó la actriz y bailarina, entre risas. La ceremonia será al aire libre, con un altar decorado con flores. Hace algunas semanas Cabré deslizó que la fiesta será “muy relajada, en un bosque, con traje pero sin smoking”.

El catering promete ser campestre: bandejeo de sándwiches de milanesa y un costillar. “Queremos comida real, de la que te harías en tu casa”, coinciden.

La luna de miel tendrá que esperar porque la pareja va a hacer la temporada en Carlos Paz con la obra Ni media palabra, que Cabré protagoniza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, y además codirige con Rocío. La pareja disfrutó recientemente de una luna de miel previa en Nueva York, y más tarde unos días de descanso en la costa argentina junto a Rufina.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo con Rufina, la hija del actor

El flechazo

Cabré y Pardo oficializaron su relación en abril de 2024, pero se conocieron unos meses antes, compartiendo la cartelera teatral de Carlos Paz. Él estaba haciendo Los mosqueteros y ella –hija de Miguel Pardo, un reconocido productor de teatro– protagonizaba Pabellón Tornú, una obra de teatro inmersiva. Los primeros meses salieron a escondidas porque al actor no le gustan los chismes. Sin embargo, la relación se fue tornando más seria y decidieron mostrarse. A finales de año ya estaban conviviendo y en los últimos meses armaron su nidito de amor y lo mostraron en redes, algo bastante inusual para él.

Entrevistado por Mario Pergolini en Un día perdido, por eltrece, Cabré contó: “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida, con una felicidad que no conocía. Vivo con una tranquilidad porque es una relación absolutamente sana, con una persona con la que somos amigos, amantes, somos todo. No estaba en mis planes de vida casarme, pero mi amor por Rocío lo cambió todo”. Y sobre la boda sumó: “Pensamos en hacer un asado familiar y se fue agrandando. Decís: ‘ya que estamos hagamos esto y lo otro’. Igual, la idea es que sea algo tranquilo porque los dos somos muy tranquilos”.

La pareja eligió Córdoba para casarse porque allí se sienten "como en casa", aseguran

Hace unos pocos meses, Rocío contó en LA NACION por qué eligieron Córdoba para casarse: “Nos sentimos como en casa y Nico también lo considera como un lugar de desconexión, de mucha tranquilidad y nunca hubo otra opción. Tenemos una mirada muy parecida, nos gustan las mismas cosas y nos complementamos. Empezamos a armar nuestro camino juntos, pensando de qué manera podíamos compartir lo que nos gusta y es pasar tiempo juntos en casa y en el trabajo”.

Con respecto a la diferencia de quince años entre ellos, Rocío aseguró que eso nunca fue un problema para la pareja. “Mi estilo de vida siempre fue muy tranquilo, no me gusta salir, me gusta estar en casa y a él también”.