Caso Agostina Páez: se complica la situación de la abogada santiagueña detenida en Brasil y piden llevarla a juicio oral

El caso de Agostina Páez, la abogada santiagueña que fue detenida en Río de Janeiro por realizar gestos racistas en un bar de Ipanema, se complica. A casi dos meses del episodio, la joven de 29 años continúa privada de su libertad en Brasil sin poder regresar a la Argentina. Ahora, la Justicia del país vecino solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y que se fije una nueva fecha de audiencia.

Según un informe del Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro al que accedió Diario Panorama, se rechazaron todos los planteos presentados por la defensa de la argentina, imputada por el delito de “injuria racial”, que en la legislación brasileña prevé penas de entre dos y cinco años de prisión.

Días atrás, su defensa había presentado un hábeas corpus de 50 páginas para cuestionar el proceso y reclamar garantías legales. Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso detallaba horarios, momentos del hecho y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas al expediente.

Hace un mes, la Justicia brasileña ordenó la detención de la joven, que ya se encontraba con tobillera electrónica para impedir su salida del país. La medida se basó en un posible “riesgo de fuga” y, según el sitio local Info del Estero, desde su defensa consideran que se trata de “una medida exagerada”, ya que —sostienen— Páez siempre se presentó ante la Justicia cada vez que fue requerida.

La propia Páez, tras recibir la notificación de la resolución judicial, publicó hace minutos un dramático video en su cuenta de Instagram en el que expresa: “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se hagan eco de la situación que estoy pasando”.

El caso de la abogada

La causa se originó a partir de un episodio ocurrido el 14 de enero en un bar de Ipanema, cuando se viralizó un video en el que se ve a la abogada imitando a un mono con gestos y sonidos. Ese tipo de conducta ha sido denunciado reiteradamente en el fútbol sudamericano, cuando hinchas de clubes argentinos enfrentan a equipos brasileños en torneos como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana.

Agostina Páez es la joven denunciada por hacer gestos racistas en un bar de Brasil

Mientras hacía estos gestos y también sonidos como los que emiten estos animales, Páez era llevada por sus amigas casi a los empujones, sacándola del lugar. En su defensa, Páez esgrimió que habían sido una respuesta a agresiones y a un intento de estafa “porque nos querían cobrar tragos y consumos que no habíamos hecho”, indicó la abogada.

En su momento, en declaraciones a medios locales, Páez aseguró no conocer la legislación de Brasil y que sus actos eran considerados un delito grave. Cuando el video se hizo viral, comenzó la actuación de la policía y de la Justicia de ese país

En primer lugar, le incautaron su pasaporte y le prohibieron salir de Brasil. La situación se agravó con el correr de los días, cuando desde la Comisaría N° 11 de Rocinha se le colocó una tobillera electrónica para vigilar sus movimientos. Luego, el Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro ordenó su detención.