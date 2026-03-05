Noche de las Hamburgueserías 2026: mapa en CABA y todos los locales con 2x1

Este viernes 6 de marzo se ofrecen combos de hamburguesas a mitad de precio en más de 300 locales en la ciudad de Buenos Aires
- 6 minutos de lectura'
La Noche de las Hamburgueserías es este viernes 6 de marzo de 2026 en la ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, más de 300 locales en toda la Capital Federal ofrecerán combos de hamburguesa, guarnición y bebida con un 50% de descuento, lo que brinda la oportunidad para explorar la escena culinaria porteña. Para facilitar el recorrido, la iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico a través de BA Capital Gastronómica cuenta con un mapa interactivo virtual, donde se pueden conocer todos los establecimientos y sus ofertas.
Además de los restaurantes individuales, la propuesta de este año incluye dos patios gastronómicos al aire libre en Palermo (frente al Planetario Galileo Galilei) y Chacarita (en el Parque Los Andes), donde se podrá disfrutar de las hamburguesas con música y un ambiente festivo para una experiencia completa.
Mapa de la Noche de las Hamburgueserías en CABA
El mapa interactivo oficial que ofrece la organización del evento es la herramienta ideal para planificar la noche. Permite a los usuarios visualizar la ubicación de cada una de las hamburgueserías participantes. Además, brinda detalles sobre el combo específico en promoción de cada local, lo que permite tomar una decisión informada antes de salir. Todo esto facilita la elección del punto de encuentro o la creación de un recorrido.
Todos los locales que participan de la Noche de las Hamburgueserías 2026
La lista de establecimientos adheridos es amplia y tiene opciones para todos los gustos. Entre los participantes, se pueden encontrar grandes cadenas de comida rápida, pero tambien establecimientos con una oferta más gourmet. Estas son las hamburgueserías que participan del evento de este viernes:
- 24th Street Burger
- Angus Brother
- Antonio D
- Arredondo
- B-Moodie
- Benzo
- Big Pons
- Big Pons Av Corrientes
- Big Pons Belgrano
- Big Pons Boedo
- Big Pons Puerto Madero
- Bulebar Food & Drinks
- Burger Chazz
- Burger Couple - La chupeteria
- Burger Couple - La Mansión
- Burger Couple - Los 90’s
- Burger Couple La Tercera
- Burger Evolution
- Burger King - Abasto
- Burger King -P.Italia
- Burger King- Acoyte
- Burger King- Flores
- Burger King-Aeroparque
- Burger King-Almagro
- Burger King-Angel gallardo
- Burger King-Ayacucho
- Burger King-Bulnes
- Burger King-Caballito
- Burger King-Canning
- Burger King-cine
- Burger King-Cuenca
- Burger King-Dot
- Burger King-Facultad
- Burger King-Gavilan
- Burger King-Jose Hernandez
- Burger King-Liniers
- Burger King-Nazca
- Burger King-Obelisco
- Burger King-Once
- Burger King-Parque Brown
- Burger King-Paseo Alcorta
- Burger King-Peru
- Burger King-Peru
- Burger King-Quesada
- Burger King-Retiro
- Burger King-Villa Urquiza
- Burgertify
- Casa Temple
- Chopi’s burger
- D&R Burgers
- Dean & Dennys - Abasto
- Dean & Dennys - Barrio Norte
- Dean & Dennys - Belgrano
- Dean & Dennys - Belgrano R
- Dean & Dennys - Caballito
- Dean & Dennys - Corrientes
- Dean & Dennys - Devoto
- Dean & Dennys - Flores
- Dean & Dennys - Pacífico
- Dean & Dennys - Palermo
- Dean & Dennys - Plaza Shopping Center
- Dean & Dennys - Recoleta
- Dean & Dennys - Shopping DOT
- DELTORO Burgers & pizza
- DIGGS
- Don Catto
- El Desembarco Boedo
- El Desembarco Microcentro
- El Desembarco Nuñez
- El Desembarco Pacifico
- El Desembarco Recoleta
- El Desembarco San Telmo
- El Desembarco Villa Urquiza
- El Ideal
- Estación Alberdi
- Fat Broder
- Frank’s Grill
- Frank’s Grill - Palermo
- HUEBURGERS
- Jay Hamburguesas
- Je Suis Lacan
- Jerome Palermo
- Jotti
- Kiddo
- Kiddo Palermo
- La Casa de la Hamburguesa Palermo CDH
- La Choppería de Palermo
- LOBO BLANCO - Villa Urquiza
- Logs
- Louvre
- Mc Donald´s - TRU
- Mc Donald’s - AB1
- Mc Donald’s - AB2
- Mc Donald’s - CHE
- Mc Donald’s - CTN
- Mc Donald’s - DEN
- Mc Donald’s - DOT
- Mc Donald’s - SGC
- McDonald’s - ACO
- McDonald’s - AP1
- McDonald’s - AP2
- McDonald’s - AR2
- McDonald’s - AR4
- McDonald’s - AR5
- McDonald’s - AR7
- McDonald’s - AT1
- McDonald’s - BEL
- McDonald’s - BEU
- McDonald’s - CFL
- McDonald’s - CLH
- McDonald’s - CNG
- McDonald’s - COL
- McDonald’s - CPY
- McDonald’s - CYJ
- McDonald’s - CYM
- McDonald’s - DEV
- McDonald’s - EK2
- McDonald’s - ELC
- McDonald’s - FLO
- McDonald’s - FLA
- McDonald’s - FL2
- McDonald’s - FLS
- McDonald’s - LIM
- McDonald’s - MAD
- McDonald’s - MED
- McDonald’s - MTD
- McDonald’s - NUN
- McDonald’s - PBJ
- McDonald’s - PHY
- McDonald’s - PLS
- McDonald’s - PMJ
- McDonald’s - R10
- McDonald’s - RCV
- McDonald’s - SF2
- McDonald’s - SF3
- McDonald’s - SF5
- McDonald’s - SF6
- McDonald’s - SFC
- McDonald’s - SM1
- McDonald’s - WOC
- McDonald’s- Martin Garcia
- Mi Barrio Hamburguesería
- Mi Barrio Hamburguesería - Boedo
- Mi Barrio Hamburguesería - Caballito
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Barrio Norte
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Belgrano
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa Urquiza
- Mi Barrio Hamburguesería - Sucursal Villa del Parque
- Mostaza-Abasto
- Mostaza-Acoyte
- Mostaza-Aeroparque
- Mostaza-Alto palermo
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av de mayo 2
- Mostaza-Av la plata
- Mostaza-Boedo
- Mostaza-Caballito
- Mostaza-Cabildo
- Mostaza-Cabildo 2
- Mostaza- Constituyentes
- Mostaza-Constitución
- Mostaza-CORRIENTES Y 9 DE JULIO
- Mostaza- corrientes y callao
- Mostaza-Devoto
- Mostaza-Diagonal
- Mostaza-dot
- Mostaza-Flores
- Mostaza-Florida 2
- Mostaza-GALERIAS PACIFICO
- Mostaza-Guemes
- Mostaza-Madero 2
- Mostaza-Mataderos
- Mostaza-Once
- Mostaza-parque chacabuco
- Mostaza-Parque brown
- Mostaza-Parque centenario
- Mostaza-PELLEGRINI- CORDOBA Y 9 DE JULIO
- Mostaza-Pompeya
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-SANTA FE Y 9 DE JULIO- CERRITO
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mostaza-Urquiza
- Mostaza-VELEZ
- Mostaza-Villa del parque
- Mostaza-Warnes
- Mostaza-abasto
- Mostaza-Constituyentes
- MostazaMadero 3
- Mostaza_JUAN B JUSTO- VILLA CRESPO
- Mostaza-Once
- Mostaza-Primera junta
- Mostaza-Recoleta
- Mostaza-San telmo
- Mostaza-Spinetto
- Mostaza-trenes
- Mr. Tasty - Caballito
- Mr. Tasty - Florida
- Paso a Paso
- PIBÄ Barrio Chino
- PIBÄ Cerviño
- PIBÄ Charcas
- PIBÄ DOHO
- PIBÄ HOUSE
- PIBÄ Juramento
- PIBÄ Recoleta
- PIBÄ Recova
- PIBÄ SOHO
- Puente Gran Bar
- Pérez-H
- Pérez-H - Microcentro
- Shivo’s
- Shivo’s Villa Crespo
- Teglia Cramer
- Temple - Monroe
- Temple - Palermo
- Temple Barrio Chino
- Temple Craft Madero
- Temple Craft Soho
- The Flour Store
- The Food Truck Store
- The Food Truck Store - Belgrano
- The Food Truck Store - Recoleta
- The Market Burger
- TRIXIE American Diner
- Urbano Cocina Americana
- Valentino
- Weiss Burger
- What The Burger
- Williamsburg Infanta
Los patios hamburgueseros también contarán con una oferta especial. En el Planetario Galileo Galilei participarán What the Burger, Big Pons, Burger Couple y The Food Truck Store. Por su parte, se pueden encontrar en el Parque Los Andes a Shappa, Burger Zapata, Bravos Carnes y El Rincón de Pau.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
- 1
El cambio del perfil de los turistas que suben al Aconcagua y una trampa mortal en la altura
- 2
Un suicidio vinculado a un chatbot de Google reabre el debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial
- 3
Parque Patricios: el tenso momento en el que un vecino culpó a la administración por el derrumbe del estacionamiento
- 4
CABA se prepara para un festival de globos aerostáticos: de qué se trata y cuándo es