Caso Bastián Jerez: un cardiólogo explicó en detalle qué significa que se haya despertado del coma

Luego de que Bastián despertara el martes del coma, el cardiólogo Jorge Tartaglione analizó y explicó en detalle el significado detrás de que el menor abriera sus ojos y reconociera a sus familiares. “Es muy importante”, afirmó en diálogo con LN+.

“Él tiene gran cantidad de lesiones, pero que se haya despertado es muy importante y que reconociera a la madre es más importante todavía. Significa que tiene consciencia y que se puede recuperar”, expresó el médico.

Bastian desperto del coma

Noticia en desarrollo