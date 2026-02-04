LA NACION

Caso Bastián Jerez: un cardiólogo explicó en detalle qué significa que se haya despertado del coma

Jorge Tartaglione aseguró en LN+ que se trata de un episodio “muy importante”; el menor estaba internado en grave estado desde el 12 de enero, cuando ocurrió el choque en la zona de La Frontera, en Pinamar

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar
Luego de que Bastián despertara el martes del coma, el cardiólogo Jorge Tartaglione analizó y explicó en detalle el significado detrás de que el menor abriera sus ojos y reconociera a sus familiares. “Es muy importante”, afirmó en diálogo con LN+.

“Él tiene gran cantidad de lesiones, pero que se haya despertado es muy importante y que reconociera a la madre es más importante todavía. Significa que tiene consciencia y que se puede recuperar”, expresó el médico.

Noticia en desarrollo

