Caso Cecilia Strzyzowski: detuvieron a uno de los abogados del clan Sena

Tras haber permanecido unas horas sin aparecer, Nicolás Boniardi Cabra, uno de los abogados que integra la defensa de Emerenciano Sena, se entregó en la fiscalía y quedaría detenido en la sede de Investigaciones de la Policía del Chaco. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes judiciales. Habían pedido su detención por amenazar a un perito “física y verbalmente”.

Se trata del abogado que el miércoles pasado terminó detenido por haber usado su celular en la sala de audiencias: habría grabado a los integrantes del jurado. Su celular quedó secuestrado y él fue liberado el viernes pasado.

Detención en Chaco

Ayer, se presentó al Gabinete Científico del Poder Judicial chaqueño. Tras haberse negado a entregar la clave de su celular “amenazó física y verbalmente” al perito informático, Facundo Toledo, describieron fuentes judiciales. Lo retiró la seguridad de Poder Judicial.

Toledo, por su parte, radicó una denuncia en la fiscalía N°3, a cargo de Rosana Soto, luego del episodio. Cerca de las 19.30, Soto pidió la detención de Bonardi. No lo encontraron en su oficina.

Rocío Ramírez, su novia y abogada, pidió la eximición de prisión y fue denegada por la fiscal Soto. Ramírez también integra el equipo de abogados de Ricardo Osuna, quien encabeza la defensa de Emerenciano Sena.

“Se sigue con la búsqueda de su paradero. Tiene orden de detención. Está escondido aparentemente”, dijeron a LA NACION esta mañana. Pasadas las 10, Boniardi finalmente se entregó en la sede de fiscalía N°3 de Resistencia, en la avenida 9 de julio 236.

Boniardi Cabra ya estaba imputado por la fiscal Ana Graciela González de Pacce de la fiscalía N°2, por los delitos de desobediencia judicial y perturbación del orden en la audiencia de tribunales de justicia.

Cecilia Strzyzowski, con el anillo que le regaló César Sena cuando se casaron

La segunda jornada de la selección de jurados en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se interrumpió cerca del mediodía con su detención. Según describió Fernando Romero, jefe de la Policía del Chaco, habría hecho un “paneo” para grabar a los integrantes del jurado, por lo que la jueza Dolly Fernández ordenó su retiro y posterior detención.

Entre el estricto protocolo definido por el Poder Judicial de la provincia, se permite ingresar con celular para comunicarse entre las partes y coordinar las preguntas y recusaciones, pero está prohibido filmar.

“Colaborá, por favor, o te esposamos”, le decían los policías al abogado mientras lo acompañaban al patrullero. Salió, además, su novia, para defenderlo y pidió ver el acta de secuestro de teléfono.

Ex funcionario

Bionardi Cabra era funcionario del Ministerio de Seguridad provincial hasta que se conoció su incorporación al equipo de abogados del matrimonio Sena en la causa, en julio de 2023. Se desempeñaba como asesor de asuntos vinculados a los foros de seguridad y la entonces ministra, Gloria Zalazar, se enteró por los medios de comunicación y decidió despedirlo.

Estaba acreditado como defensa oficial de Emerenciano Sena, el padre de César, el principal acusado de haber matado a Cecilia y líder del clan. Por haber llegado tarde a la primera audiencia finalmente ingresó como colaborador del equipo de la defensa.

“No trabaja más conmigo”, aseguró Osuna al otro día al juicio. “Él tenía unas causas en Villa Ángela. Yo lo desvinculé porque ya no me servía que esté ocupando un escritorio en el estudio y esté en otro lado”, agregó.

Emerenciano Sena se tapa la cara con un cuaderno Camilo Del Monte

El viernes pasado Boniardi negó los hechos. Su celular quedó secuestrado y debían peritarlo para confirmar si efectivamente el acusado grabó a los jurados. Se trata de un iPhone por lo que ya habían adelantado que podrían tardar varios días en desbloquearlo. Quedó liberado ese día por la noche.

No fue el único problema en torno del jurado. El lunes se excluyó entre quienes se habían presentado para el proceso de selección a una mujer que informó que era familiar de Osuna y después lo negó. Ante la duda, se decidió directamente excluirla como indica el protocolo.

Osuna, quien encabeza la defensa del clan Sena, estuvo 41 días preso por un presunto robo de ganado. El día de su detención, la policía secuestró la camioneta en la que circulaba, perteneciente a Emerenciano Sena. Según la defensa, el vehículo había sido entregado como parte de pago por sus honorarios.

El mediático abogado en esta localidad permaneció más de un mes preso y recuperó la libertad tras ofrecer su vivienda en Resistencia como garantía, además de entregar su pasaporte ante la restricción para salir del país. Su equipo legal sostiene que el caso fue “un show mediático”.

Ricardo Osuna encabeza la defensa de Emerenciano Sena Camilo del Monte

Los abogados del clan Sena, a su vez, ya habían pedido la lista de quienes se iban a presentar para ser jurados antes de que iniciara el juicio. Está previsto por ley, pero no se le dio lugar, según confirmaron a LA NACION fuentes judiciales.

“Emerenciano es una persona muy pesada acá. Su fama de patotero lo precede, es un tipo que siempre anda con el apriete. Los abogados habían pedido la lista de los jurados y no se la dieron, pero eso es como un apriete. ¿Quién se va a animar a condenarlos?”, dijo a LA NACION Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski.

El caso

A Cecilia Strzyzowski la mataron el 2 junio de 2023 en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados a Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador. Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.

Los tres llegan acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios.

Además del clan Sena, están imputados sus colaboradores Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por el delito de encubrimiento agravado.