Caso Cecilia Strzyzowski: sorpresiva detención de un abogado de Sena en medio del juicio

RESISTENCIA, Chaco (De una enviada especial).– La segunda jornada de la selección de jurados en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se interrumpió cerca del mediodía por la sorpresiva detención de uno de los abogados del clan Sena, principales acusados de haber matado a la joven de 28 años el 2 de junio de 2023.

Nicolás Boniardi Cabra quedó detenido por haber utilizado su celular en la sala de audiencias, montada en el centro de convenciones de esta ciudad. Habría grabado a los jurados. Según describió Fernando Romero, jefe de la policía del Chaco, habría hecho un “paneo” del jurado, por lo que la jueza Dolly Fernández ordenó que se retirara y su traslado.

Entre el estricto protocolo definido por el Poder Judicial de la provincia, se permite ingresar con celular para comunicarse entre las partes y coordinar las preguntas y recusaciones, pero está prohibido filmar.

Detención en Chaco

“El servicio de seguridad privada del Poder Judicial que está en el recinto le avisó a la jueza, avisó de una situación rara”, informó Romero.

Boniardi Cabra estaba acreditado como defensa oficial de Emerenciano Sena, el padre de César el principal acusado de haber matado a Cecilia y líder del clan. Por haber llegado tarde a la primera audiencia finalmente ingresó como colaborador del equipo de la defensa.

Romero explicó: “Dentro del recinto donde se están seleccionando los jurados está totalmente prohibido filmar o sacar fotos. La jueza le notificó a todos las partes esa prohibición para que no se sientan intimidados ni se conozca la identidad de ellos”.

Ahora, deberán peritar el celular de Boniardi Cabra, que fue secuestrado, para confirmar si efectivamente el acusado grabó a los jurados. El letrado quedó detenido por desobediencia judicial en la Comisaría 4 local hasta mañana y la causa está en manos de la fiscal N°2, Ana Graciela González de Pacce. “Nunca había pasado”, dijo Romero.

La sala de audiencias de la primera etapa del juicio por la muerte de Cecilia Strzyzowski Prensa Juzgado

“Colaborá, por favor, o te esposamos”, le decían los policías al abogado mientras lo acompañaban al patrullero. Salió además su novia, Rocío Ramírez, también abogada del clan Sena, para defenderlo y pidió ver el acta de secuestro de teléfono.

Bionardi era funcionario del Ministerio de Seguridad provincial hasta que se conoció su incorporación al equipo de abogados del matrimonio Sena en la causa en julio de 2023. Se desempeñaba como asesor de asuntos vinculados a los foros de seguridad y la entonces ministra, Gloria Zalazar, se enteró por los medios de comunicación y decidió despedirlo.

El caso

Según la acusación, a Cecilia Strzyzowski la mataron el 2 junio de 2023 en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador. Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.

Los tres llegan acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios.

Además del clan Sena, están imputados sus colaboradores Fabiana Cecilia González, José Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Lucía Reinoso, por el delito de encubrimiento agravado.