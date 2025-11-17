Caso Cecilia Strzyzowski: el anuncio que hizo el Procurador General de Chaco luego de la condena a cadena perpetua del clan Sena

Cecilia Strzyzowski tendrá certificado de defunción. Así lo anunciaron hoy en una conferencia de prensa los Procuradores Generales y fiscales de la causa en la que condenaron el sábado pasado a la familia Sena y sus colaboradores. Le pedirán a la jueza Dolly Fernández que disponga la inscripción del fallecimiento por femicidio.

“Nos dijeron que sin certificado de defunción y sin cuerpo no iba a haber sentencia, no iba a haber culpables. Lo escucharon a lo largo del proceso”, comenzó el Procurador General, Jorge Canteros.

Y afirmó: “Pero el cuerpo de Cecilia habló. Nos marcó lugares, se encontró el dije, su valija quemada en el barrio Emerenciano. Todos estos elementos nos permitieron demostrar con pruebas irrefutables que Cecilia entró a una casa con vida y salió envuelta en una frazada y tapada con bolsas de basura”.

“Hoy creo que descansa en paz”, agregó, y consideró que el certificado será un reconocimiento para la madre y la abuela de Cecilia, Gloria Romero y Mercedes.

Conferencia de Prensa del Equipo Fiscal Especial de la Causa Sena: Fiscal de Investigación N° 4 Jorge Cáceres Olivera, Fiscal de Cámara Martín Bogado, Procurador General Jorge Canteros, Procurador Gral. Adjunto Miguel Fonteina y Fiscal de Investigación N° 5 Nelia Velázquez Captura

El Fiscal de Cámara Martín Bogado explicó que la ley establece que, si pasaron más de tres meses desde el fallecimiento de una persona y no se realizó la inscripción, el trámite debe hacerse por vía judicial. Y adelantó que en la audiencia de cesura le pedirán a la jueza Dolly Fernández que disponga la inscripción del fallecimiento y que la causa sea femicidio. También dijo que le ofrecerán a Gloria la posibilidad de retirar las cenizas que han encontrado.

La audiencia de cesura, en la que se fijarán las penas, será el próximo 26 de noviembre. El jurado definió el sábado pasado la culpabilidad de los acusados. César Sena, Marcela Acuña, Emerenciano Sena fueron condenados a cadena perpetua por el femicidio de Cecilia. Resta definir las penas para los colaboradores del matrimonio, Fabiana González y Gustavo Obregón, condenados por encubrimiento agravado, delito que tiene una pena que va de uno a seis años.

Mientras que Gustavo Melgarejo, el casero del campo que habría colaborado avivando el fuego para la incineración de los restos, fue condenado por encubrimiento simple, y quedó en libertad condicional dado que la pena va de seis meses a tres años, y ya llevaba más del tercio de la pena cumplidos.

“Todavía no nos hemos relajado y vamos a trabajar para que todo esto que hemos logrado en el primera parte se confirme”, dijo Bogado. Cada parte deberá ofrecer pruebas para la determinación de las penas.

Marcela Acuña y César Sena

“Es imposible no movilizarse en un hecho tan aberrante como fue este. Habíamos asumido el compromiso con mis colegas de que Cecilia descanse en paz y el haber conseguido esa premisa, y el objetivo, cuando estaba la familia esperando con nosotros, moviliza”, agregó.

“No fue fácil para ninguno de nosotros", sumó el fiscal de Investigación Jorge Cáceres Olivera. Visiblemente movilizada y con lágrimas en los ojos, su par Nelia Velázquez dijo: “Fue una causa muy compleja, no solamente de nosotros que somos la cara visible, sino de todo el equipo”.

Señalaron que, luego de los episodios que protagonizó Nicolás Boniardi Cabra, establecieron una metodología de seguridad para los fiscales y la jueza “para que puedan desarrollar el juicio”. Boniardi Cabra, uno de los abogados de los Sena, quedó detenido cuando intentó filmar al jurado en una de las audiencias de selección. Volvió a quedar detenido cuando tras haberse negado a entregar la clave de su celular “amenazó física y verbalmente” a un perito que luego debía declarar en el juicio.

El Fiscal de Cámara Martín Bogado Camilo Del Monte

“Gracias a la responsabilidad del jurado, porque muchas veces se subestima y se piensa que los medios o los familiares van a influir, quedó demostrado que ellos fueron responsables con su deber. Creo que eso también se demostró, que pueden confiar en la justicia chaqueña”, opinó Velázquez.

Puntualizaron, a su vez, sobre la situación de Emerenciano Sena, el implicado más debatido. “Entiendo que el jurado ha sido muy meticuloso en lo que fue el análisis de todas las pruebas. Inclusive han pedido que se les muestre un audio, para seguir analizando. Eso habla de que su decisión fue a partir de una reflexión profunda que hicieron en el marco de todo lo que fue el juicio”, contestó Bogado, ante la consulta sobre quienes consideran que no hay pruebas contra el padre de César.

El procurador Canteros definió a este juicio como “el más importante de la provincia de Chaco”. Y remarcó: "Es la primera vez que hay una condena en juicio por jurado sin un cuerpo y sin un certificado de defunción previo”.

“Estamos cumpliendo con la consigna del acceso a la justicia, de acercar la justicia a la gente. ¿Qué mejor que el pueblo se haya expedido en esta causa tan mediática, tan polémica? La ciudadanía del Chaco está preparada para ser juez en un juicio por jurados”, opinó.

Agradecieron por el apoyo a sus familias y a todos los equipos que intervinieron en la causa: personal policial, gabinete científico, Ministerio Público Forense, los equipos que colaboraron de otras provincias y también a la prensa. “No solamente se hizo justicia Cecilia sino por todas las mujeres que son atacadas”, sumó el Procurador Gral. Adjunto Miguel Fonteina.