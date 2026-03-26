A qué hora recibirá la eutanasia Noelia Castillo Ramos y cómo es el procedimiento

Este jueves 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos recibirá la muerte asistida luego de una batalla legal de 20 meses contra su padre, que se opuso firmemente a su decisión. Según informó Antena 3, el proceso de eutanasia iniciará a las 18.00 horas (14.00 de la Argentina) y el protocolo completo durará 15 minutos.

El relato de Noelia Castillo Ramos

La joven de 25 años oriunda de Barcelona buscó en la eutanasia una solución a su dolor. Y es que, tras sufrir una agresión sexual múltiple, se quiso quitar la vida lanzándose desde un quinto piso. Castillo Ramos sobrevivió al impacto, pero esto le produjo una paraplejia medular completa, lo que le impide moverse de la cintura para abajo y le provoca fuertes dolores neuropáticos e incontinencia.

Frente a este diagnóstico, solicitó la muerte asistida en 2024. Después de una batalla legal que enfrentó a causa de que su padre intentara frenar la eutanasia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló su pedido y hoy se hará efectivo.

Noelia Castillo Ramos tomó la decisión de recibir la muerte asistida en 2024, tras un intento por quitarse la vida (Fuente: Antena 3)

Según consignó Antena 3, el procedimiento se llevará a cabo en el hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en Barcelona, y consiste en la aplicación de tres fármacos por vía intravenosa: los dos primeros inducen a una sedación profunda y el tercero, más potente, provoca un paro respiratorio.