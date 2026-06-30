Cecilia Ce habló en público tras su denuncia contra Nacho Levy: “No me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar”

La sexóloga Cecilia Ce habló por primera vez en público tras su acusación contra el periodista Nacho Levy. La semana pasada la especialista había denunciado en sus redes sociales que sufrió abuso emocional de parte del referente de la organización La Garganta Poderosa. Ello provocó una ola de reacciones, y la confesión de haber atravesado “situaciones de maltrato” de parte de la actriz Gloria Carrá y la periodista de Crónica Sofía Monachelli, ambas exparejas de Levy.

Tras la función de su show Encendé tu motor en el Teatro El Círculo de Rosario el pasado viernes 26, la especialista rompió en llanto frente al público, que le brindó una ovación de varios minutos, acompañada de gritos de celebración. Juntó sus manos en forma de gratitud y, luego, las apoyó en su pecho con los ojos cerrados.

“Quiero decir algo breve porque es muy difícil esto para mí. Voy a tratar de decirlo sin llorar, pero si lloro, lloro. No pasa nada”, dijo con voz temblorosa.

Cecilia Ce junto a Nacho Levy (Fuente: Instagram/@lic.ceciliace)

“Quizás muchas saben las cosas que me estuvieron pasando a nivel personal y yo decía: ¿Qué voy a decir? Y creo que hay mucho de esto de ‘¿cómo? ¿cómo puede ser?’. Y a mí no me van a hacer sentir vergüenza de haber querido amar. Creo que se trata de eso", sentenció sobre algunos cuestionamientos que recibió una vez que hizo pública su acusación.

“La podés pasar como el oje..., pero creo que no tiene nada de malo haber querido amar, y quiero darles ese mensaje, de que hay que dar amor, y que no nos saquen eso. Y que no nos saquen la ternura. Eso les quería decir”, cerró. Otra vez, el público la recibió con aplausos.

Cecilia Ce habló en público tras sus acusaciones contra Nacho Levy

Unos días después, Cecilia Ce compartió un fragmento de lo ocurrido en sus redes sociales y confesó que tuvo un ataque de pánico 15 minutos antes de salir al escenario. “Que la vergüenza cambie de bando”, escribió en la descripción del posteo, y sumó: “Tu vulnerabilidad siempre es el punto de partida de tu valentía”.

El pasado jueves la reconocida sexóloga había publicado una serie de historias en su cuenta de Instagram donde hablaba del comportamiento de “psicópatas y narcisistas”.

“¿Por qué los psicópatas y narcisistas casi no duermen? La verdad oscura detrás de la madrugada...“, decía el posteo que compartió. En otra historia, Ce usó la oportunidad para hablar de su experiencia personal y contó situaciones de hostigamiento y manipulación.

La licenciada Cecilia Ce en el Paseo La Plaza Alejandro Guyot

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”, escribió. Sostuvo que es un comportamiento “metódico y persistente”. “Por suerte, pude salir”, concluyó.

Al día siguiente confesó que recibió mensajes similares de otras mujeres que vivieron circunstancias similares. Y poco después la actriz Gloria Carrá, que fue pareja de Levy desde 2020 hasta 2023, reveló que atravesó “situaciones de violencia” y que se comunicó con la sexóloga por privado.

Nacho Levy rompió el silencio

Varios días después de la acusación pública, el periodista se refirió a lo ocurrido a través de sus redes sociales. “Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido de mi lado dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia; violencia psicológica, que desde adentro no se ve. Y que no se trata de golpes, ni denuncias judiciales, ni las barbaridades que algunos medios han publicado. Sé que no se repara con palabras y que, diga lo que diga, será usado en mi contra. Pero nada me parece peor que arruinar con mi proceso personal el proceso colectivo o atragantarme la necesidad de pedir disculpas a personas que fueron y serán muy valiosas para mí”, señaló.

El mensaje de Nacho Levy

Levy, a su vez, afirmó que generó relaciones tóxicas y fue protagonista de prácticas que “la militancia viene revisando y transformando”. “De verdad hemos crecido y mis compañeras han hecho mucho para eso, como lo están haciendo hoy. Pero no pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”, marcó.

También aseguró que “le tocan horas duras” e informó que va a profundizar en un tratamiento de salud mental, que definió como su “prioridad” y sostuvo que será su “compromiso de reparación personal” para contribuir a la colectiva. “A veces no hay golpes ni delitos ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas”, explicó.