Censo 2022: problemas con la app, entrevistas en la calle y trámites rápidos en Vicente López

Hoy es un feriado atípico en la Argentina, uno que ocurre cada diez años con motivo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. En esta edición 2022, es un miércoles de sol que arrancó con temperaturas bajas en todo el país.

A las 7.45, en la Escuela de Educación Especial N° 502, situada en el partido de Vicente López, comenzaron a reunirse los censistas que relevarían la fracción 22 del municipio.

Algo somnolientos, pero entusiasmados, cada uno retiró una bolsa que incluía las fichas de trabajo, lápiz, goma, sacapuntas, pecheras blancas con el logo en azul del Censo 2022 y credenciales para completar con nombre, apellido y DNI para poder ser identificados por la población.

La bolsa también incluía una botella de alcohol en gel y los censistas podían pedir barbijos descartables, como prevención contra el coronavirus, en momentos en que el país atraviesa la cuarta ola de Covid-19. Este relevamiento será recordado, entre otros motivos, por ser el censo de la pandemia: debió realizarse en 2020, pero fue suspendido por el aislamiento social preventivo y obligatorio que regía por entonces para intentar contener la propagación del SARS-CoV-2.

Un vecina de Vicente López con el censista, afuera del domicilio Mauro Alfieri

Cerca de las 9, los censistas, sentados en el suelo, completaron las credenciales antes de salir a la calle. La mayoría llevaba zapatillas, gorros de lana y camperas.

“Me anoté voluntariamente porque me interesa saber cuántos somos y, sobre todo, cómo estamos viviendo los argentinos”, dijo Silvina Mego, que tiene 56 años y es vecina del partido de Vicente López.

A las 9, LA NACION salió desde la escuela junto a Martina Piotti, una joven de 19 años que también reside en el municipio y es estudiante de nutrición. Tenía asignado el radio N° 5, entre las calles Rosetti y Díaz Vélez, en Olivos.

Problemas con la app

Sin embargo, hacia las 9.30 el relevamiento todavía no se había iniciado en algunos segmentos de la fracción 22 porque el código de apertura de tarea que debe usar el censista para comenzar el censo en la app CensAr no funcionaba.

Los censistas, parados en sus esquinas correspondientes, se debatían entre empezar o no el censo, dado que sin el código no se les hace un seguimiento y acompañamiento digital.

Finalmente, el jefe de radio les indicó que iniciaran las entrevistas a pesar de no registrar el comienzo en la aplicación. Esto significó que los censistas no estuvieran siendo monitoreados con geolocalización.

Un grupo de censistas se reunió en la Escuela de Educación Especial N° 502, de Vicente López, y desde allí salieron por el barrio Ignacio Sánchez

“Además del tema de la seguridad, no podemos chequear que no nos estemos salteando direcciones. La aplicación te mostraba cada hogar a censar y nuestro jefe podía ir viendo el progreso”, dijo Piotti.

En dicha zona, la enorme mayoría había completado el censo de manera online, por lo que la joven solo anotaba manualmente el código y les preguntaba un nombre y la cantidad de varones y mujeres en el hogar.

Varios evitaron abrir y mostraron el código en el celular a través de las rejas. Un vecino incluso pasó el papel sobre el portón. Otros ofrecieron agua, café e ingresar a la vivienda.

“No funcionaba la localización en el censo digital. No encontraba mi calle y por eso pensé que no había podido completarlo, pero parece que sí. Todas las preguntas me parecieron bien”, comentó Marcelo, que no brindó su apellido, pero ofreció a la censista pasar a tomar un café.

Como el ingreso al hogar era opcional, Piotti prefirió permanecer fuera de los domicilios por recomendación de sus superiores.

Agilización

Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), organismo encargado de la organización del relevamiento, indicaron que a partir de las 8 era obligatorio encontrarse en la vivienda donde uno pasa más de cuatro noches por semana para poder recibir al censista. En caso de no poder estar, sugirieron completar con anticipación la versión digital del cuestionario y dejar el código de verificación a un vecino.

Hubo problemas con la app CensAr Ignacio Sánchez

LA NACION se dirigió luego hacia el Centro de Estudios Complementarios La Lomita, en la zona de Vicente López conocida como Barrio La Loma.

Alrededor de las 11, ya había censistas regresando al centro. Los jefes de radio no se sorprendieron porque explicaron que el cuestionario digital agilizó mucho todo.

“El censo me parece bien para no ir a trabajar”, dijo Giselle Castillo, entre risas. “No, mentira. Me parece bien para saber cuántos somos”, aclaró esta vecina, que reside en un hogar del barrio junto a ocho personas.