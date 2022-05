Censo 2022: qué pasa si abro mi negocio este miércoles 18 de mayo

Este Censo 2022 que se desarrolla hoy se lleva a cabo a lo largo de una jornada que fue declarada feriado. Pero la recolección de la información demográfica agrega ciertas características no convencionales para un día no laboral, en particular en lo referido a las actividades y servicios disponibles o restringidos durante este miércoles 18 de mayo.

La gran mayoría de los habitantes del país debe permanecer en sus hogares para cumplir con la obligación ciudadana de participar del censo y esperar al representante de lndec, ya sea para entregar el comprobante del censo digital o para completar el cuestionario con la modalidad tradicional.

Para ello, el Gobierno decretó que este18 de mayo sea feriado nacional, aunque, a diferencia de otras jornadas similares, los supermercados, comercios y muchos servicios estarán suspendidos hasta que concluya la actividad de relevamiento de datos.

La finalidad del Censo 2022 es recabar los datos demográficos para conocer el número de habitantes y las situación habitacional, laboral, socioeconómica en la que viven. Por los tanto, es imprescindible la participación en la encuesta nacional y esta intervención tiene el carácter de obligatoria.

“El artículo 17° del Decreto 726/2020 indica que todos los habitantes de la Nación quedan obligados a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el Censo”, señala el sitio oficial del Indec.

“Incurrirán en infracción y serán pasibles de multas quienes no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos a cargo del Sistema Estadístico Nacional”, señala la normativa y las multas por la infracción oscilan entre los $1.076,36 y los $106.799,35; dependiendo de la gravedad del hecho.

Qué negocios pueden abrir el día del censo

Respecto de los comercios y su actividad durante el Censo 2022, el artículo 2 de la Ley 24.254 indica que todos los negocios deberán permanecer cerrados entre las cero y las 20 horas. Quedan exceptuados por tratarse de establecimientos esenciales, los hospitales, centros de salud, estaciones de servicio y farmacias.

No se pueden realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. Tampoco pueden permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios.

En este punto, el director del Indec Marco Lavagna remarcó que desde el organismo no se aplicará una finalidad punitivista ni de sanción a los negocios que abran sus puertas, aunque sí señaló que otros entes se encargarán del control y pidió que los habitantes participen activamente del Censo 2022.

“Nuestra idea no es salir a multar. El Censo es muy importante para todos y nos permite la planificación hacia adelante como país, por eso pedimos el cumplimiento cívico, es tanto un derecho como una obligación participar de él. Sobre la parte de los negocios, no le corresponde al Indec hacer ese control, solo pedimos la colaboración y el código de completamiento”, señaló el funcionario en conferencia de prensa.

Cómo será el servicio del transporte público

El transporte público de pasajeros funcionará con el cronograma especial de los domingos y el Ministerio de Transporte dictaminó que el uso será gratuito para los censistas. De acuerdo a la resolución 283/2022, “el personal censista que llevará adelante la tarea encomendada, deberá exhibir al momento de hacer uso del servicio su credencial oficial provista por el Indec”.