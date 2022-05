Censo: qué te pueden pedir y a partir de qué hora tenés que esperar al censista

Falta menos de un día para que comience el relevamiento en áreas urbanas del Censo 2022, en el que cerca de 600.000 enviados del Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) saldrán a las calles para recopilar la información. Es importante que, cuando los censistas toquen el timbre de cada una de las viviendas, haya alguien para responder a las preguntas, pero ¿a partir de qué hora llegarán y qué pueden pedir?

La respuesta al último de esos interrogantes difiere si la persona contestó el cuestionario de manera online o si, de lo contrario, se inclinó por la modalidad presencial. Es importante recordar que aquellos que deseen completar el cuestionario de manera remota en la web del Indec tienen tiempo para hacerlo hasta mañana, miércoles 18, a las 8 de la mañana, momento en el que comenzará el operativo presencial. Esta es la manera que ya eligió el 40,5% de las viviendas argentinas, lo que nuclea a alrededor de 18,5 millones de personas.

El primer paso para completar el Censo Digital es generar el Código Único de Vivienda, que individualiza el domicilio de la persona que responde las preguntas. En este punto, el Indec solicita tipo y número de documento para atestiguar la edad del censado.

Esta información no forma parte del cuestionario censal, según informaron desde el organismo. Al respecto, en la conferencia de prensa donde se presentó el Censo Digital, el director del Indec, Marco Lavagna, comentó: “Este dato no queda registrado en ningún lado, sino que lo utilizamos para constatar que la persona sea real y que no sea menor de 14 años. No queda incorporado en la cédula papel”.

Por eso, las personas que completen el Censo de manera tradicional no tendrán que aportar esta información al censista. En ese caso, solo deberán responder las 61 preguntas que presenta el cuestionario, pero no deberán consignar su identidad a través del documento. En ese aspecto, desde el Indec recuerdan que el operativo se propone contabilizar a toda la población del país; es decir, tanto a los que tienen documento como a aquellos que carecen de él.

Por eso, en resumen, las personas que quieran completar el Censo Digital tendrán que aportar su tipo y número de documento, mientras que aquellos que elijan la vía tradicional de la entrevista presencial podrán hacerlo sin ningún tipo de documentación personal.

A qué hora comienza el Censo

Este 18 de mayo, el operativo censal comenzará a partir de las 8 de la mañana. En ese momento, los enviados del Indec recorrerán las áreas asignadas previamente por la organización del evento. Se prevé que, si la jornada se desarrolla con normalidad, acabe alrededor de las 18.

Además, según lo establece la Ley 24.254, entre las 00 y las 20 del Día del Censo no se podrán realizar funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, espectáculos ni reuniones públicas. Tampoco podrán permanecer abiertos los clubes y comercios de venta de artículos alimenticios. Por el lado del transporte público, este funcionará con el cronograma especial de domingos y feriados.