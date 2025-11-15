Chocaron tres autos en la General Paz: nueve heridos y caos de tránsito

Un choque de tres autos en la avenida General Paz dejó nueve heridos en el mediodía de este sábado. Ocurrió cerca de las 12.30 en la intersección de la autopista con la avenida Dr. Ricardo Balbín, a la altura de Saavedra.

Las imágenes difundidas por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) mostraban a los vehículos involucrados en el choque en los carriles del medio de la autopista, impidiendo que el tránsito fluyera con normalidad.

Uno de ellos resultó con su parte delantera completamente abollada. En tanto, el vehículo que estaba adelante sufrió los principales daños en su parte trasera.

Tres autos chocaron en la avenida General Paz

De los nueve heridos, seis fueron atendidos en el lugar y tres fueron derivados a hospitales con politraumatismos. Dos al Hospital Pirovano y uno del Hospital Santojanni. Sin embargo, desde SAME confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

El accidente requirió que un helicóptero de emergencias médicas descendiera en medio de la autopista para movilizar a los heridos de la forma más rápida posible. De esta forma, el tránsito se vio interrumpido en todos los carriles para permitir el descenso de la aeronave.

Más imágenes del choque SAME

Por ende, el tránsito se vio completamente interrumpido por varios minutos. Los heridos fueron subidos a sus camillas y llevados a los nosocomios correspondientes.

Luego, los vehículos pudieron volver a circular de forma paulatina, aunque los dos carriles donde ocurrió el choque continuaron restringidos al tránsito.

Choque en General Paz y Libertador: al menos 9 vehículos involucrados y caos de tránsito en el ingreso a la Ciudad

Un fuerte choque múltiple tuvo lugar el pasado 23 de septiembre por la mañana en la avenida General Paz, a pocos metros de la bajada de avenida del Libertador, y provocó demoras en la circulación y caos de tránsito. El siniestro ocurrió poco después de las 9, sentido al Río de la Plata y se vieron involucrados al menos ocho autos y un micro sin pasajeros.

Según pudo saber LA NACION, efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en el lugar y asistieron a nueve pacientes -siete hombres y dos mujeres-. Un hombre de 50 años, conductor de un Bora, presentó politraumatismos, pero se negó a ser trasladado.

Los autos cruzados por el fuerte choque. SAME

Desde la cartera de Seguridad porteña indicaron que personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad cortó el tránsito en el sentido Río de la Plata a la altura Arcos -en el barrio porteño de Núñez- para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.

En un video que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar se puede ver el momento del choque. Las imágenes muestran cómo un auto avanza rápidamente al notar que el micro pierde el control por razones que se desconocen y comienza a chocar desde atrás a los autos que iban en fila por delante.

Desde Autopistas del Sol -empresa concesionaria de la autovía- informaron en la red social X sobre el choque y recomendaron que quienes tengan que circular por la zona lo hagan “con precaución”.