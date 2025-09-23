Choque en General Paz y Libertador: al menos 9 vehículos involucrados y caos de tránsito en el ingreso a la Ciudad

Un fuerte choque múltiple tuvo lugar este martes por la mañana en la avenida General Paz, a pocos metros de la bajada de avenida del Libertador, y provocó demoras en la circulación y caos de tránsito. El siniestro ocurrió poco después de las 9 sentido al Río de la Plata y se vieron involucrados al menos ocho autos y un micro sin pasajeros.

Según pudo saber LA NACION, efectivos del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) trabajaron en el lugar y asistieron a nueve pacientes -siete hombres y dos mujeres-. Un hombre de 50 años, conductor de un Bora, presentó politraumatismos pero se negó a ser trasladado.

El fuerte choque en General Paz y Libertador

Desde la cartera de Seguridad porteña indicaron que personal de la Comisaría Vecinal 13B de la Policía de la Ciudad cortó el tránsito en el sentido Río de la Plata a la altura Arcos -en el barrio porteño de Núñez- para facilitar el trabajo de médicos y paramédicos del SAME.

En un video que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar se puede ver el momento del choque. Las imágenes muestran cómo un auto avanza rápidamente al notar que el micro pierde el control por razones que se desconocen y comienza a chocar desde atrás a los autos que iban en fila por delante.

El momento del choque en General Paz

Desde Autopistas del Sol -empresa concesionaria de la autovía- informaron del choque y recomendaron que quienes tengan que circular por la zona lo hagan “con precaución”.

El posteo de Ausol. X

Choque en cadena en General Paz

Hace pocos días tuvo lugar un incidente similar cuando cuatro autos protagonizaron un choque en cadena en la intersección de la General Paz con García de Cossio, a la altura del barrio porteño de Liniers. El siniestro dejó tres heridos y paralizó el tránsito, dado que uno de los vehículos quedó en medio de la autopista.

El accidente ocurrió por la mañana, alrededor de las 11.30, cuando el SAME fue notificado. Los autos involucrados chocaron mientras transitaban en un momento de alta circulación de vehículos. Tres hombres fueron asistidos tras el accidente. Las imágenes mostraban primero a un Volkswagen modelo Gol de color gris, cuya parte de atrás resultó levemente abollada. Fue el vehículo menos afectado por el impacto. Su conductor se negó a recibir asistencia médica.

También se vieron afectados un Chevrolet Corsa gris y un tercer vehículo, una camioneta Chevrolet Trailblazer cuyas partes frontal y trasera terminaron abolladas y parcialmente destruidas. Varios pedazos se desprendieron y quedaron desperdigados por la autopista. El hombre que lo manejaba tiene 46 años y fue trasladado al Hospital Grierson con politraumatismos.

En tanto, la camioneta quedó con el capó completamente destruido. En el piso se podían verse pedazos de la Trailblazer, incluso una de sus luces delanteras, que se desprendió por completo. Su conductor fue el que sufrió las mayores heridas. El hombre de 58 años fue trasladado al Hospital Santojanni con trauma cerrado de tórax.