Cierre temporal: las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno estarán clausuradas este sábado

La empresa concesionaria AUSA interrumpirá la circulación total sobre las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno durante el fin de semana para permitir el montaje de un pórtico tecnológico. Los trabajos forman parte de un plan integral de modernización que elimina las estaciones de cobro de peaje tradicionales en favor de sistemas de lectura electrónica.

Cierre temporal de las autopistas: todos los detalles

Según un comunicado publicado por AUSA, la restricción vehicular inicia a las 6 del sábado 7 de febrero y los equipos técnicos trabajarán en la zona hasta las 15 horas. La medida afecta a las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en ambos sentidos de circulación. El punto focal de las tareas se encuentra en la AU 25 de Mayo, específicamente a la altura de Culpina, ya que en ese sector, los operarios realizarán el montaje de la estructura metálica necesaria para la nueva infraestructura vial.

El comunicado de AUSA que anuncia el cierre de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno (X: @AUSA)

La obra permite el avance en la transición hacia el esquema Free Flow, una tecnología que reemplazará de forma definitiva al peaje Dellepiane. La eliminación de las cabinas y barreras físicas mejorará la fluidez del tránsito, ya que los conductores que transitan, no tendrán la necesidad de detener la marcha. El sistema registra el paso de los vehículos mediante cámaras y sensores electrónicos de alta precisión.

Actualización de las tarifas y destino de los fondos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, anunció un aumento en el costo de los peajes. El incremento es del 4,8% y rige desde el 1 de febrero. La actualización responde al esquema de ajustes mensuales. Este cálculo contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor más un dos por ciento adicional sobre la tarifa vigente.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un aumento en las tarifas de peaje para el mes de febrero

Los voceros del área de infraestructura argumentan que los ajustes “son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas que contribuyen a mejorar la seguridad vial de todos los que transitan por allí“. Las tareas de conservación incluyen la repavimentación de la calzada y la iluminación de los diferentes tramos. También abarcan las demarcaciones, las defensas, los puentes, las juntas y los alambrados perimetrales en todas las trazas.

La empresa AUSA gestiona una red de 50 kilómetros, donde un total de 29 kilómetros corresponden a tramos con peaje y 21 kilómetros son gratuitos. Desde la compañía detallaron: “Es importante resaltar que con los ingresos obtenidos por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) mantiene no sólo las autopistas que tiene peajes (29 km) sino también las gratuitas (21 km): los tramos de Dellepiane que va desde General Paz hasta Lacarra en ambos sentidos, Frondizi (9 de julio sur), Cantilo, Lugones y AU 7 Cámpora”.

Con el incremento, las nuevas tarifas de peaje en febrero son las siguientes:

Las tarifas de los peajes de las autopistas porteñas a partir del 1 de febrero de 2026

Multas por falta de dispositivo de pago obligatorio

El uso de TelePASE es obligatorio en todas las trazas de la ciudad. La gran mayoría de los puntos de cobro opera bajo el sistema de paso libre sin cabinas. El pago electrónico resulta imprescindible para circular. Los pocos puntos de cobro en efectivo que aún permanecen habilitados son escasos y desaparecerán en los próximos meses de forma definitiva.

Atravesar un pórtico tecnológico sin el dispositivo correspondiente constituye una infracción que equivale a 150 Unidades Fijas, lo que en febrero de 2026, este valor se traduce en una sanción de 119.776 pesos. Otras concesiones presentan esquemas diferentes. La empresa AUBASA no informó cambios en sus cuadros tarifarios para el mes de febrero y sus valores se actualizan de manera trimestral, el último ajuste se aplicó en enero.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.