La Ciudad de Buenos Aires anunció un aumento en la tarifa de sus peajes para febrero

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, anunció un aumento en la tarifa de los peajes que comenzará a regir a partir del 1 de febrero. La actualización será del 4,8% y responde al esquema de ajustes mensuales, que contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2% adicional aplicado sobre la tarifa vigente.

Según argumentan, los ajustes en la tarifa de peajes “son necesarios para poder realizar los trabajos de mantenimiento en las autopistas que contribuyen a mejorar la seguridad vial de todos los que transitan por allí“. La repavimentación de la calzada, iluminación de los diferentes tramos, demarcaciones, defensas y puentes, juntas y alambrados en todas las autopistas son condiciones necesarias para la seguridad vial.

“Es importante resaltar que con los ingresos obtenidos por Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) mantiene no sólo las autopistas que tiene peajes (29 km) sino también las gratuitas (21 km): los tramos de Dellepiane que va desde Gral Paz hasta Lacarra en ambos sentidos, Frondizi (9 de julio sur), Cantilo, Lugones y AU 7 Cámpora”, detallaron.

De esta manera, con el aumento del 4,8%, los peajes porteños quedan configurados de la siguiente manera:

Las tarifas de los peajes de las autopistas porteñas a partir del 1 de febrero de 2026

Cabe aclarar que en las trazas de AUSA el uso de TelePASE es obligatorio, ya que la gran mayoría de sus peajes opera bajo el sistema Free Flow, es decir, sin cabinas ni barreras. En este esquema, el pago electrónico es imprescindible, ya que los pocos puntos de cobro en efectivo que aún permanecen habilitados son escasos y dejarán de existir en los próximos meses.

Atravesar un peaje Free Flow sin TelePASE constituye una infracción equivalente a 150 Unidades Fijas (UF), lo que en febrero de 2026 se traduce en una multa de $119.776.

Atravesar un peaje Free Flow sin TelePASE es una infracción

En contraposición, otras concesiones, como Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), no informaron cambios en sus cuadros tarifarios para el mes de febrero, ya que los valores se actualizan de manera trimestral y el último ajuste se aplicó en enero de este año.