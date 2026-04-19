Cierres y restricciones en autopistas y avenidas porteñas por obras de mantenimiento desde esta noche hasta el viernes

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad comunicó un cronograma de restricciones de tránsito que afectarán a los conductores desde esta noche y durante los próximos días. Las medidas, coordinadas por la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), responden a la ejecución de tareas de mantenimiento, reparaciones de juntas y ampliaciones estructurales en puntos neurálgicos de la red vial porteña.

Los trabajos requieren, en varios tramos, el cierre total de accesos y la reducción de carriles, por lo cual las autoridades solicitaron a los automovilistas y transportistas tomar los recaudos necesarios antes de emprender sus viajes nocturnos.

La principal alteración afecta al enlace entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo. Según se informó, esta conexión permanecerá cerrada durante la noche de hoy y la madrugada de mañana. La restricción comienza a las 22 y se extenderá por un lapso de siete horas. El cierre alcanza específicamente a los usuarios que circulan desde Avellaneda con destino hacia el norte de la ciudad.

La principal alteración afecta al enlace entre la autopista Buenos Aires-La Plata y el Paseo del Bajo Gentileza AUSA

Mediante un comunicado, AUSA precisó que la restricción permitirá avanzar con tareas para la conservación del pavimento y el funcionamiento de la infraestructura. Para mitigar el impacto, los camiones pueden utilizar las siguientes rutas alternativas:

Seguir por la autopista 25 de Mayo sentido Liniers-Ezeiza, tomar la salida a Entre Ríos, doblar a la izquierda en Solís y volver a subir a la autopista 25 de Mayo en sentido al centro para empalmar con Paseo del Bajo sentido a la autopista Illia.

Desde AU La Plata-Buenos Aires, tomar el eje de las avenidas Huergo/Madero e ingresar al Paseo del Bajo en el acceso ubicado en Retiro.

Por otro lado, el lunes y el martes, los usuarios que transiten por la avenida General Paz encontrarán cierres en los ingresos hacia la autopista Perito Moreno. Esta restricción opera en la franja horaria de 22 del lunes a 5 del martes. La medida afecta a ambos ingresos disponibles desde la avenida General Paz, tanto para quienes circulan por la mano que se dirige al Río de la Plata como para quienes utilizan la mano hacia el Riachuelo.

El motivo detrás de este corte es la reparación técnica de las juntas en la calzada, se informó, tarea que exige la ausencia total de circulación vehicular para garantizar la seguridad de los operarios y la correcta ejecución. Como camino alternativo, quienes circulen por la General Paz deberán bajar en la avenida Rivadavia y utilizar la rampa de acceso a la autopista Perito Moreno ubicada a la altura del 9300 de dicha avenida.

En el corredor norte

La autopista Illia también registrará alteraciones a partir de este lunes. Por obras de mejora del pavimento, habrá una reducción de la calzada que afectará el carril derecho de la traza durante las noches de lunes, martes, miércoles y jueves, siempre en el rango nocturno de 22 a 5.

Además de la reducción de carriles, se producirán cierres específicos en rampas de acceso y conectores. El ingreso de Salguero a la autopista Illia sentido al centro permanecerá inhabilitado. Para este caso, la recomendación consiste en desviar por la Avenida del Libertador hasta alcanzar el cruce con la Avenida 9 de Julio.

Trabajos de reparación de juntas en calzadas Gentileza AUSA

Del mismo modo, el enlace de la autopista Illia con el Paseo del Bajo en sentido al sur quedará cerrado durante los trabajos. Para retomar el camino habitual, los camiones deberán salir de la traza en la calle Sarmiento o, en su defecto, avanzar hasta la bajada de la calle Castillo, donde podrán tomar la avenida costanera y la calle 13 para luego retomar por Castillo en sentido al centro y acceder nuevamente al Paseo del Bajo.

Finalmente, el cronograma detallado por AUSA contempla restricciones en las avenidas Cantilo y Lugones debido a los avances en la obra de ampliación del puente Labruna. El plan de trabajo establece una serie de cortes programados para optimizar el hormigonado y la estructura del puente.

Esta noche, a partir de las 21 y hasta las 6 de mañana, se restringirán tres carriles izquierdos en la avenida Cantilo.

El lunes, la reducción sobre Cantilo afectará entre dos y tres carriles izquierdos de 9 a 11 y desde las 21 hasta las 6 del martes.

En la noche del martes, las tareas se trasladaron a la avenida Lugones con una reducción de 22 a 1, mientras que en el puente Labruna se realizarán trabajos de hormigonado de 21 a 5.30 del miércoles.

En la noche del miércoles, las obras en Cantilo implicarán la restricción de tres carriles lentos entre las 21 y las 6 del jueves.

También el jueves 23, el esquema prevé una reducción diurna sobre la avenida Cantilo en los tres carriles lentos desde las 9 hasta las 11, mientras que durante la noche se limitarán los tres carriles izquierdos desde las 21 hasta las 6 del viernes.

Según se comunicó, todas las zonas afectadas contarán con la señalización correspondiente instalada por el personal de AUSA y los usuarios recibirán alertas adicionales a través de los carteles electrónicos de mensajes variables dispuestos en todo el trayecto urbano.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura recomienda a los conductores respetar las indicaciones del personal de obra y las señales de tránsito, debido a la presencia constante de maquinaria pesada y personal técnico sobre las calzadas en los horarios indicados.

La finalización de estas obras, se consignó, permitirá mejorar la fluidez y seguridad vial en los corredores más importantes de la Capital.