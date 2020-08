La ciudad planea avanzar en la reapertura de diferentes actividades que se sumarán a las que ya habían sido habilitadas en la etapa anterior Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sanchez

La puesta en marcha en forma paulatina de la segunda fase de la reapertura de la ciudad será la propuesta que Horacio Rodríguez Larreta le acercará a Alberto Fernández cuando esta tarde se reúnan en la quinta presidencial de Olivos. El jefe de Gobierno le dará así formalidad a lo que ya conversó en la semana con el Presidente a la espera del aval oficial a pesar de la fuerte resistencia que viene del otro lado de la General Paz donde los contagios diarios de Covid-19 se multiplican por cinco respecto de los de la ciudad.

La apertura de comercios en zonas que habían quedado excluidas hace dos semanas, la incorporación de deportes individuales y la inclusión de actividades profesionales forman parte de los pedidos del Ejecutivo porteño que no insistirá en la flexibilización gastronómica y la apertura de otros espacios que formaban parte del cronograma de la segunda etapa.

La novedad será que los hoteles, solo para alojamiento y sin compartir espacios comunes, podrán comenzar a recibir personas que viajen desde el interior para realizar tratamientos médicos o diligencias de otro tipo que quizás estuvieron postergadas desde el inicio de la cuarentena. Para esto se está terminando de elaborar el protocolo definitivo que deberá ser avalado por el Ministerio de Salud de la Ciudad.

Una cifra de casos diarios que, a pesar de ser alta y de haber sufrido picos de hasta 1500 durante la semana pasada, quedó estable en un promedio de 1200 y el índice de contagiosidad (número R) cercano a 1 (con días por debajo de 1) alientan al Gobierno porteño a avanzar hacia otra etapa. Con un número R por debajo de 1, es decir, que un enfermo de Covid-19 contagie a menos de una persona, la meseta podría comenzar a bajar algo que, estiman en Salud, podría ocurrir en tres semanas.

Las salidas recreativas y el running ya fueron autorizadas y desde la próxima semana se habilitarán otros deportes individuales como el tenis, el remo o el golf Crédito: Julián Bongiovanni

Mientras se miran con optimismo estos números se pone atención en el índice de ocupación de camas de Terapia Intensiva (UTI) que podría ser un factor determinante para ponerle un freno al avance de la reapertura. Hoy el porcentaje de ocupación UTI es del 68,4% con 308 camas ocupadas de las 450 disponibles en el sistema público para enfermos graves de coronavirus. Los casos moderados ocupan el 51% de las camas disponibles (766 sobre 1500) y los leves, el 44,2% (2212 sobre 5000).

Con estos parámetros Rodríguez Larreta pedirá hoy en la reunión de las 17.30 que autoricen la actividad sobre la avenida Avellaneda y los centros de trasbordo de Retiro, Constitución y Once. Todos estos polos comerciales funcionan con un elevado flujo vehicular y circulación de peatones, por lo que habían sido excluidos de la primera etapa de reapertura gradual.

Actividades profesionales

La autorización de actividades profesionales como la de arquitectos, también estarían incluidas en el pedido para sumarse a otras que ya tuvieron el aval como la de contadores y abogados. En este punto lo que se habilitará es el traslado de los profesionales a sus oficinas de trabajo, muchas de ellas ubicadas en el microcentro. También podrían incluirse las obras artísticas vía streaming, un rubro que ya viene desarrollando presentaciones online desde el comienzo de la cuarentena, pero que pide mayor amplitud de personas en escena para darle mayor despliegue a los trabajos.

Aunque ya parece una medida obsoleta y que nadie controla, desde la semana próxima se eliminará la reglamentación de salir a correr de acuerdo a la terminación del DNI y los días pares o impares, aunque se mantendrá el horario de 18 a 10. La ventana del permiso parece quedar cada vez más en el olvido de acuerdo a lo que se ve en los espacios verdes porteños.

El tenis, el remo y el golf serán los deportes individuales que tendrán su autorización a partir de la semana próxima. Las tres actividades seguirán protocolos estrictos que incluirán, entre otros puntos, prohibiciones para compartir espacios comunes y modalidades habituales prepandemia que no podrán ser tenidas en cuenta en esta etapa.

¿Qué no será tenido en cuenta? La modalidad denominada take away plus, es decir, la autorización para que bares, cafés o restaurantes coloquen mesas en el exterior de los locales, deberá esperar. De todas formas, como ocurre con la actividad física, ya se ven muchos casos de comercios que adoptaron esta forma de trabajar.

Tampoco se incluirían el trabajo administrativo en los museos, la apertura de bibliotecas sin permanencia y la grabación del cine publicitario, actividades previstas para la segunda etapa de la reapertura cuando se anunció el cronograma a mediados del mes pasado. De acuerdo con la evolución de la enfermedad durante las próximas semanas podrían incluirse de un momento a otro.

También de acuerdo con la curva de casos estarán sujetas otras medidas como la actividad física libre, la apertura del Jardín Botánico, el Ecoparque y las reservas naturales, las reuniones sociales al aire libre de no más de 10 personas, la apertura de cementerios, los cultos religiosos y los auditorios al aire libre con aforo y tope, el servicio doméstico para residentes en la ciudad, los shoppings, los hoteles para el turismo sin áreas comunes y la atención médica, sin tratamiento, entre otras actividades.