Ciudad: Limitan la práctica de deportes grupales a un máximo de 10 personas

A raíz de la suba exponencial de casos de las últimas semanas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Ciudad anunció que limitará la práctica de deportes colectivos a un máximo de 10 personas. La medida tiene vigencia a partir de hoy: así lo establece la RESOLUCIÓN Nº 67/SECDCI/21 publicada esta mañana en el Boletín Oficial porteño. En el distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta, en promedio, en los últimos días se registraron cerca de 3000 infecciones cada 24 horas.

“Ante la situación epidemiológica actual y debido a la necesidad de reducir al máximo la movilidad y el encuentro de personas en distintos ámbitos, la Ciudad decidió avanzar en limitar la práctica de deportes colectivos a no más de 10 personas, los cuales deberán llevarse adelante con sus correspondientes protocolos sanitarios”, señalaron desde el Gobierno porteño.

Entre las medidas de cuidado contempladas en el protocolo se destaca mantener la limpieza de manos y desinfectar los elementos a utilizar antes y después de cada práctica, realizar la actividad en todo momento al aire libre, mantener el uso del tapaboca siempre salvo en el momento puntual de desarrollar la actividad física y evitar asistir a la actividad con acompañantes.

runners en los Bosques de Palermo Hernán Zenteno

A raíz de la pandemia, muchos grupos de entrenamiento han trasladado su actividad a los parques de la Ciudad para hacer ejercicio al aire libre. Lo que sucede es que no es frecuente que se desinfecten los elementos que usan para desarrollar la actividad entre que los utiliza una persona y la otra. Por eso las autoridades piden extremar ese tipo de cuidados.

“Las instituciones deportivas deberán manejar un sistema de turnos para evitar aglomeraciones en sus instalaciones, tomar la temperatura a toda persona que ingrese y deberán tener un listado de todos los participantes que concurran a hacer actividad física con sus correspondientes números de contacto”, agregaron desde el Gobierno de la Ciudad.

Si bien el principal foco de contagios son los encuentros a puertas cerradas y el transporte público, los funcionarios porteños también quieren limitar las actividades al aire libre en donde la gente se quita el barbijo y baja la guardia.

Hoy, el vicejefe porteño Diego Santilli dijo que están tratando de evitar que sigan subiendo los casos para no tener que tomar otras medidas de restricción, sobre todo en la circulación.

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, dijo en su conferencia de prensa matutina que espera que se comience a notar en los próximos datos sanitarios los primeros resultados de las medidas implementadas hace 14 días. “Estos días vamos a poder ver el efecto de las restricciones”, dijo.

Quirós aclaró que si el segundo grupo de medidas no logra bajar la curva con claridad no hay sistema de salud que pueda sostener por largo tiempo una curva de tamaña magnitud, aunque no crezca. “En el momento en que las medidas no alcancen, tenemos que decir que nosotros necesitamos otro esfuerzo”, agregó el funcionario.

Respecto del plan de vacunación, Quirós reconoció que “va lento, más de lo que esperábamos y quisiéramos”.

“No tenemos stock de vacunas, nos están entregando hoy”, añadió.

