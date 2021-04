Coronavirus en CABA. Diego Santilli: “Si los casos suben tendremos que tomar más restricciones”

Luego de que el Gobierno nacional le reclamara a la Ciudad que reforzara los controles para hacer cumplir las restricciones, el vicejefe porteño Diego Santilli dijo esta mañana que “tenemos más de 3500 personas desplegadas” en todos los barrios inspeccionando en cada lugar. “Estamos tratando de evitar que sigan subiendo los casos para no tener que tomar otras medidas de restricción, sobre todo en la circulación”, advirtió el funcionario.

Hoy, señaló Santilli, el foco de la Ciudad está puesto en controlar “la movilidad y las reuniones sociales en ambientes cerrados”. El vicejefe explicó que los agentes municipales de distintas áreas están a cargo del operativo de control e indicó que en los últimos días se clausuraron ocho locales gastronómicos que no cumplían los protocolos dispuestos por el Gobierno nacional en el DNU 241/2021.

Durante los primeros días de abril, cuando se permitía a los locales gastronómicos funcionar hasta las 23, los inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) clausuraron 16 bares y restaurantes por no respetar los protocolos vigentes. Luego, y con el avance de las nuevas medidas de restricción, hasta el día de la fecha se clausuraron ocho bares y restaurantes, según pudo saber LA NACIÓN.

Controles en Plaza Serrano y Paseo de la Infanta. Fuente GCBA

“La verdad es que la responsabilidad individual de la gente se ve. Hay un alto acatamiento por parte de los comerciantes. Por supuesto, y lamentablemente, siempre hay alguno que no acata por eso tenemos ocho clausuras y más de diez fiestas clandestinas cuyos organizadores fueron puestos a disposición de la justicia”, dijo el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

El funcionario indicó que existen reuniones permanentes con sus pares de Nación y con el ministro bonaerense Sergio Berni. “De hecho, los controles de las fuerzas federales en la ciudad fueron realizados en forma conjunta con nosotros”, explicó D’Alessandro.

Controles en la ciudad de Buenos Aires Prensa GCBA

Santilli aseguró que la circulación en el distrito se redujo en poco más del 30%. Según indicó el subsecretario de Transporte Juan José Méndez “desde ese pico que se dio a fines de marzo con poco más de un millón de pasajeros moviéndose en transporte público, hoy estamos en 730.000 de personas”.

“Trabajamos concientizando con la AGC en todos los sectores para bajar la tasa de contagio y no tener que tomar mayores medidas de restricción”, dijo Santilli, que también es ministro de Seguridad, y aunque reconoció que el sistema de salud “está tenso, el subsector público tiene margen”, aclaró.

Esta mañana, en un nuevo parte sanitario del Gobierno local, se difundió un dato que preocupa a los funcionarios. La ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público porteño volvió a superar su pico y alcanzó el 83,5%: solo quedan disponibles 76 camas para los enfermos más graves sobre un total de 450.

“Tenemos que cuidarnos, seguir sosteniendo los distanciamientos y evitar los encuentros sociales”, remarcó Santilli.

Controles en la ciudad de Buenos Aires Prensa GCBA

Santilli, al igual que todo el gabinete porteño, defendió la presencialidad en los colegios, al contrario de lo dispuesto por el Gobierno nacional que la suspendía por 15 días.”En las escuelas no hay contagiosidad”, dijo el vicejefe de Gobierno porteño.

“No podemos sostener una meseta de 2700 casos por un periodo prolongado”

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, esperaba estas últimas horas comenzar a notar en los próximos datos sanitarios los primeros resultados de las medidas implementadas. “Estos días vamos a poder ver el efecto de las restricciones”, dijo.

Quirós aclaro que si el segundo grupo de medidas no logra bajar la curva con claridad “no hay sistema de salud que pueda sostener por largo tiempo una curva de tamaña magnitud, aunque no crezca”. “En el momento en que las medidas no alcancen tenemos que decir que nosotros necesitamos otro esfuerzo”, agregó el funcionario.

Respecto del plan de vacunación, Quirós reconoció que “va lento, más de lo que esperábamos y quisiéramos”. “No tenemos stock de vacunas, nos están entregando hoy”, añadió.

