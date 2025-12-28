Claves para comer rico y no engordar en las fiestas: “Es la mejor fórmula”

Navidad y Año Nuevo son dos momentos para celebrar y reflexionar. También para comer y beber. La nutricionista María José Amiunes visitó los estudios de LN+, donde develó los diez consejos más importantes para no engordar en las fiestas de fin de año. Uno por uno, descubrí cuáles son.

La nutricionista Maria Jose Amiunes en LN+

1. No extender las fechas. “Algo que me parece clave, es que las fiestas sean únicamente 24 y 25, 31 y 1°“, manifestó la experta.

2. Picar algo es fundamental. En palabras de la nutricionista, “comer bien durante todo el día es muy importante”.

3. Las cantidades. “El tamaño de las porciones influyen muchísimo. Lo mejor es llenar mucho y una sola vez el plato”, sugirió Amiunes.

4. La velocidad. En su análisis, la médica sostuvo que “comer lento hace la diferencia”.

5. El asadito de fin de año. Para quienes encienden la parrilla también hubo un consejo: “Que haya proteína en la mesa de las fiestas es importante. Entonces está bueno aprovechar y poner unas verduras, papas envueltas en aluminio o morrones rellenos”.

6. Equilibrio. Al momento de resaltar este consejo, la nutricionista hizo referencia a un clásico: “El mejor ejemplo de esto es el vitel toné: si vamos a comer eso, es bueno hacerlo con y sin pan. Uno y uno”.

7. Frutas y verduras. Aumentar el consumo de estos alimentos, que son los que más necesitamos en esta época, puede ser crucial.

8. Los niños, a la cocina. Las celebraciones de fin de año representan una gran oportunidad para que los más chicos sepan de la existencia de opciones saludables.

9. La triple Z. En palabras de la especialista, “si te sentís hinchado o descompuesto y con dolor de cabeza, la mejor fórmula es comer zanahoria, zapallito y zapallo”.

10. 3x1. “Si vamos a consumir bebidas etílicas, lo mejor es, por cada copa de alcohol, tres de agua”.

“Tener una expectativa moderada”

El cardiólogo Jorge Tartaglione se refirió a los excesos en los que muchas personas incurren durante las celebraciones de fin de año. “Disfrutar sin excesos y compartir lo que sobra”, se colaron entre las recomendaciones más destacas que brindó el especialista.

No obstante, apuntó también a cuidar el bienestar emocional. “La salud también es emocional”, recordó. E invitó a la audiencia a “hacer foco solo en lo que se pueda controlar”, como una manera de garantizar una Nochebuena sin sobresaltos, más allá de los problemas puntuales que cada integrante de la mesa navideña pueda tener en este momento.

Claves para alimentarse en las fiestas

Recetas prácticas y saludables

En su visita a LN+, además de compartir los diez consejos para evitar subir de peso, Amiunes compartió algunas fórmulas sencillas y al alcance de todos, para crear opciones de alimentación saludable.

Entre ellas se destacaron:

El pollo y las verduras rellenas, opciones prácticas y saciadoras

Las opciones de platos principales