Clima en Buenos Aires: ¿a qué hora llueve hoy, 19 de febrero?

El pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero arroja abundantes precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y, por la mañana, entre las 7 y las 12 h, se producirán tormentas de diferente intensidad, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El pronóstico del tiempo para el jueves 19 de febrero (Foto: SMN)

Con una probabilidad que va del 40 al 70%, el SMN afirmó que en las primeras horas de este jueves las lluvias se apoderarán del cielo y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Por su parte, la humedad sería del 87 por ciento, la visibilidad sería regular y la temperatura rondará los 29 grados.

Por la tarde, las tormentas comenzarán a disiparse y solamente se esperan lluvias intermitentes —de menor potencia—, con la posibilidad de que el sol pueda aparecer en escena y así limpiar el cielo repleto de nubes.

Pronostico del tiempo para el jueves 19 de febrero

Para las últimas horas del jueves 19, el cielo estará parcialmente nublado, con apenas un 10% de posibilidad de que pueda caer alguna lluvia esporádica.