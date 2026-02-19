Clima en Buenos Aires: ¿a qué hora llueve hoy, 19 de febrero?
El pronóstico del tiempo arroja abundantes precipitaciones entre las 7 y las 12 del mediodía; por la noche desaparecerán los focos de tormenta
- 2 minutos de lectura'
El pronóstico del tiempo para este jueves 19 de febrero arroja abundantes precipitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. El cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada y, por la mañana, entre las 7 y las 12 h, se producirán tormentas de diferente intensidad, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Con una probabilidad que va del 40 al 70%, el SMN afirmó que en las primeras horas de este jueves las lluvias se apoderarán del cielo y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de 12 kilómetros por hora. Por su parte, la humedad sería del 87 por ciento, la visibilidad sería regular y la temperatura rondará los 29 grados.
Por la tarde, las tormentas comenzarán a disiparse y solamente se esperan lluvias intermitentes —de menor potencia—, con la posibilidad de que el sol pueda aparecer en escena y así limpiar el cielo repleto de nubes.
Para las últimas horas del jueves 19, el cielo estará parcialmente nublado, con apenas un 10% de posibilidad de que pueda caer alguna lluvia esporádica.
