Qué es el “micro-cheating” y por qué muchas parejas argentinas lo discuten como el fin de la confianza

Las relaciones amorosas en la actualidad no pueden escapar a la dinámica de las redes sociales, por lo que la idea de infidelidad deja de limitarse a los parámetros clásicos. Un “me gusta” en una foto, un mensaje directo o una charla que se extiende más de lo habitual en alguna plataforma son algunos de los ejemplos de micro-cheating, una forma de comportamiento que, sin llegar a una infidelidad tradicional, pone en discusión los límites de la confianza y redefine nuevos significados dentro de una pareja.

Especialistas en vínculos y salud mental explican que el micro-cheating abarca conductas que se desarrollan por fuera de la relación principal y que no podrían compartirse con total transparencia con la pareja. No necesariamente implican contacto físico ni un lazo afectivo profundo, pero sí acciones que, aunque parezcan inofensivas, pueden vivirse como una forma de engaño.

El micro-cheating funciona ocultando las conductas a la pareja (Foto: Freepik)

Entre los ejemplos más frecuentes se mencionan interacciones discretas en redes sociales, conversaciones de tono íntimo con otros usuarios o intercambio constante de likes. El punto en común no es la gravedad objetiva del acto, sino el componente de secreto o de ambigüedad que rodea a la acción.

Gran parte de estos comportamientos se trasladaron al terreno digital: mensajes de texto, reacciones constantes a historias o intercambios que, aunque breves, generan un espacio paralelo al vínculo formal. Los expertos describen esta dinámica como una “zona resbaladiza”, donde lo que empieza como algo trivial puede erosionar la confianza si no se habla a tiempo.

El fenómeno no surgió con las redes sociales, pero el contexto actual amplificó su alcance. Con el auge del trabajo remoto y la hiperconectividad, las interacciones virtuales se multiplicaron y, con ellas, las oportunidades de establecer vínculos con terceros a través de las distintas plataformas virtuales. La distancia física y la sensación de bajo riesgo favorecen que estas conductas pasen desapercibidas o se minimicen.

Al mismo tiempo, en un escenario donde términos como el poliamor circulan con mayor naturalidad y los modelos de pareja son cada vez más diversos, ciertos gestos pueden resultar irrelevantes para algunos y profundamente significativos para otros. Los especialistas coinciden en que no existen reglas universales: lo que para una persona es un detalle sin importancia, para otra puede ser una señal de deslealtad.

Cada pareja debe dialogar sobre cuáles son sus límites (Foto: Freepik)

El conflicto aparece cuando esa conducta desvía atención, energía o intimidad que deberían estar dirigidas a la relación principal. En este sentido, la clave no es solo la acción en sí, sino si la pareja se sentiría incómoda al enterarse. Obviamente, es preferible evitar actitudes invasivas como revisar el teléfono o las redes sociales del otro, ya que la vigilancia rara vez resuelve el problema de fondo.

Por eso, los profesionales recomiendan conversar sobre expectativas y acuerdos antes de que aparezcan los conflictos. Es necesario anticipar estas conversaciones puede evitar malentendidos posteriores. Los especialistas sugieren adoptar una postura de curiosidad y abrir un diálogo más constructivo que una confrontación directa ante la sospecha.

Las razones detrás del micro-cheating son diversas. En muchos casos, responden al deseo de recuperar la emoción inicial de una nueva conexión o de sentirse nuevamente deseado. Algunos comportamientos pueden no escalar hacia una infidelidad concreta, pero el simple reconocimiento de que se busca algo por fuera del vínculo ya constituye una señal de alerta.

En definitiva, el micro-cheating no se define solo por la acción puntual, sino por el significado que adquiere dentro de cada pareja. En un escenario donde la vida íntima convive con pantallas y notificaciones constantes, la conversación honesta aparece como el principal antídoto frente a este nuevo fenómeno.