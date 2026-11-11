Clima en Luján hoy, en la misa del papa León XIV: el último pronóstico según el SMN

Este miércoles será el último día del papa León XIV en la Argentina. Su última actividad será en la Basílica Nuestra Señora de Luján. Según el cronograma oficial, la misa comenzará a las 10 y contará con una gran cantidad de público en las adyacencias. El ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, contó, en conferencia de prensa, cómo será el recorrido del papamóvil por la zona de Luján. “El papamóvil va a circular desde la rotonda del tótem de Luján hasta la Basílica”, explicó el funcionario sobre el recorrido del vehículo de Su Santidad.

En paralelo, surge una pregunta fundamental: ¿lloverá este miércoles? Ante la imposibilidad de llevar paraguas de gran porte (solo se permiten si son rebatibles), muchos acuden al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para conocer qué sucederá.

El papa León XIV encabezará una multitudinaria misa en Luján

Cómo estará el clima este miércoles en Luján

Para este miércoles 11 de noviembre, la ciudad de Luján registrará una jornada calurosa y con inestabilidad intermitente, presentando marcas térmicas que irán desde una mínima de 16 °C hasta alcanzar los 28 °C de máxima.

Los fieles acamparon en Luján para esperar la misa del Papa en la Catedral Soledad Aznarez

El reporte del Servicio Meteorológico detalla la evolución de las condiciones a lo largo del día:

Madrugada: Se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura se ubicará en los 16 °C, con vientos del sector Norte a una velocidad de 7 a 12 km/h.

Se esperan chaparrones con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura se ubicará en los 16 °C, con vientos del sector Norte a una velocidad de 7 a 12 km/h. Mañana: Continuará el panorama inestable con probabilidad de chaparrones (10 - 40%). El termómetro ascenderá hasta los 22 °C y el viento se mantendrá constante desde el Norte a 7 - 12 km/h.

Continuará el panorama inestable con probabilidad de chaparrones (10 - 40%). El termómetro ascenderá hasta los 22 °C y el viento se mantendrá constante desde el Norte a 7 - 12 km/h. Tarde: Será el momento de mayor calor de la jornada, alcanzando la máxima de 28 °C. Se sostendrá la chance de chaparrones (10 - 40%) y se prevé un incremento en la intensidad del viento, que soplará desde el Norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Será el momento de mayor calor de la jornada, alcanzando la máxima de 28 °C. Se sostendrá la chance de chaparrones (10 - 40%) y se prevé un incremento en la intensidad del viento, que soplará desde el Norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h. Noche: El tiempo mejorará ostensiblemente con cielo algo nublado y un 0% de probabilidad de lluvias. La temperatura descenderá a los 22 °C, mientras que el viento rotará hacia el Noroeste (NE) reduciendo su intensidad a valores de 7 a 12 km/h.

No se registran alertas por ráfagas de viento durante ninguna de las franjas horarias de este miércoles.