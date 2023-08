Club LiBooks: enterate cuáles son los libros de la primera entrega y por qué fueron elegidos

escuchar

¡Arrancamos! Ya llega agosto y la primera entrega de Club LiBooks del diario LA NACION ya está en tus manos. La caja, el libro, el anotador, el señalador, el acceso a las listas de Spotify. Todo listo para que disfrutes de tu lectura. Como te anticipamos, nuestro grupo de expertos se encargó de la selección de los títulos en base a varios criterios estilísticos, editoriales, pero también reconocimientos, historia y reseñas tanto nacionales como extranjeras. La idea es entregarte libros de calidad, buenas plumas, buenos temas, para poner a funcionar esta rueda que es nuestro club.

El objetivo también es empezar a crear comunidad, vos diste el primer paso al anotarte, nosotros seguimos la rueda al llevar a la puerta de tu casa, en esta primera edición, el libro elegido y ahora seguimos.

Te vamos a contar los motivos por los que decidimos que sean estos tres títulos los que protagonizan nuestro debut. Esperamos además que funcionen como una pequeña guía de lectura, esos puntos que te sirvan para poner el ojo y también de disparador para pensar todos los temas que se reflejan en la obra.

De nuevo, arrancamos, bienvenidos.

Primera sangre, de editorial Anagrama LA NACION

Por qué elegimos Primera sangre

Porque es una belleza. La historia de una vida contada en segundos. Amélie Nothomb, la escritora belga de lengua francesa, comienza el texto con un movimiento brusco y consigue lo que apenas se puede imaginar: controlar el tiempo. El arranque no permite respiro y sin embargo luego comienza la historia y el lector recupera el aire. A un ritmo demencial el segundo dura por años. Primera sangre, publicado por Anagrama, es un trabajo hermoso y es un relato en primera persona de una infancia primero y luego los años por venir, con todos los condimentos del amor, del no amor, de la muerte, de las relaciones, la guerra, los hijos, los amigos, la supervivencia, la infancia, los abuelos, el hambre, la poesía también. Patrick, el protagonista (personaje inspirado en su padre), enfrentado a su muerte cuenta su vida y no desentona. Eso es maravilloso.

Y no es lo único: Nothomb rompe aún más la lógica y presenta una primera persona adulta en la niñez o a un niño con la pesadumbre de un adulto y mezcla esas voces y las conciencias y repone imposibles, como los recuerdos de los primeros días de vida. ¿Quién los tiene? “El presente empezó hace veintiocho años. En los balbuceos de mi conciencia, veo mi insólita alegría de existir. Insólita por insolente: alrededor de mí reinaba el dolor”. Es una historia escrita en primera persona con la mirada de una tercera. Es un juego completamente adictivo. ¿Quién es quien relata? No importa, el libro monta su propio universo y no hay ruidos. No hay dudas, no hay peros. Solo una pulsión por no parar de leer.

El último sueño, publicado por Reservoir Books LA NACION

Por qué elegimos El último sueño

Porque es otra cara de un mismo personaje. Tras negarse por años a escribir algo así como una autobiografía, el cineasta español Pedro Almodóvar, ganador del Oscar y reconocido por películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios y Todo sobre mi madre, presenta esta obra que no puede encuadrarse en ningún género, incluso por deseo propio. El último sueño, de Reservoir Books, es una puerta que se abre en la cabeza del artista de la que se expulsan de a poco y por poco sus obsesiones, sus deseos, sus pensamientos mostrados y los que no. Asimismo es una apuesta, porque Almodóvar hace lo que pocos escritores se permiten: se vuelve a leer. Los relatos que componen esta obra (escritos en primera persona pero también no, también con otras voces que son las voces por las que habla el español) fueron hechos a lo largo de toda su vida, sus 73 años, archivados y ahora editados para que además de una especie de colección de una vida este libro también sea un lujo. Sin barreras, sin límites, sin condiciones, todo muy almodovariano: la consigna es la no consigna y la forma en la que se mueve por el terreno es la del extranjero, que por esa condición se siente en completa libertad. ¿Qué es historia vivida? ¿De qué fue testigo? ¿Qué le contaron? ¿Qué leyó? Hay vampiros. Hay internaciones. Hay reinas. Hay dolores. Hay muertes. Hay madres. Hay orden. Hay diálogos. Hay debates. Hay creación. Hay amor. La ficción y la realidad se empastan en una enseñanza muy íntima que al cineasta le deja su madre (¿le deja su madre?). No hay claves. O tal vez sí. Esa declaración en el arranque: el autor es un fabulador.

Ikigai, de Ediciones Urano LA NACION

Por qué elegimos Ikigai

Porque es un libro y varias cosas más a la vez. Y ante todo una propuesta. En la aldea japonesa de Ōgimi -la vegetación bien verde, las frutas del lugar, esos colores, el agua turquesa, la arena, el punto en que se unen- vive la comunidad más longeva del mundo. Sus habitantes suelen pasar los cien años y acá están sus testimonios. Los escritores Francesc Miralles (Barcelona) y Héctor García (Alicante) viajaron hasta allí para hablar con ellos, para conocerlos, por lo que el libro es una forma de estar en el mundo pero también un viaje, una invitación.

Con una mirada que mezcla oriente y occidente, los autores escriben en primera persona del plural porque son dos y porque lo buscan: el objetivo es que el lector se sume. Ante los problemas que afrentamos en la actualidad, el estrés, la mala alimentación, el sedentarismo, la desconexión, la falta de ocio, quienes viven en esta isla (en Okinawa, una de las zonas más golpeadas durante la Segunda Guerra Mundial) muestran otra forma. Y presentan eso que rige sus días: el Ikigai, un concepto que no tiene traducción literal y que definen como la búsqueda del sentido de la vida. De eso se trata, por eso les va cómo les va, por la manera en que viven en ese lugar en que viven y porque hacen las cosas que saben hacer, que les dan placer y por medio de las que ayudan a otros. Las tres líneas que se cruzan.

