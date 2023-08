escuchar

COMODORO RIVADAVIA.– El equipo de geólogos de la Dirección Nacional de Vialidad que desembarcó en Comodoro Rivadavia para analizar la fractura de la ruta nacional Nº3 confirmó dos malas noticias. La primera, que el deslizamiento provocado sobre la traza “aún no finalizó” y se esperan nuevos desmoronamientos sobre el cerro y la cinta asfáltica. La segunda, la imposibilidad de definir un plan de acción inmediato o plazo para el inicio de las obras de reconstrucción del camino, que une a las localidades costeras del norte y sur del país.

La geóloga Paula Aceituno afirmó en conferencia de prensa que, “por el momento, no podemos realizar estudios” debido a que el proceso de ruptura aún no ha concluido. Para este fin de semana se esperan fuertes marejadas en la zona, que potenciarán el impacto del mar en el socavamiento del camino, además de la avanzada del cerro Chenque sobre la cinta asfáltica.

La ruta 3, colapsada en Comodoro Rivadavia, hoy

Las primeras fisuras registradas sobre el pavimento obligaron a cortar la circulación el lunes por la tarde, ante el riesgo que representaba mantener el paso de vehículos y camiones. Ayer por la mañana, tras un fuerte ruido, la ruta se partió en dos dejando impactantes imágenes de una grieta que abarca ambas manos de la calzada.

Según aseguró la especialista, es necesario esperar a que se complete el movimiento y caiga todo el material: “Necesitamos que todo el material que quedó colgado sobre la costa termine de deslizarse”, dijo.

Agregó que, una vez que termine el movimiento natural de los suelos, “la primera acción que deberemos llevar a cabo es retirar el material inestable, y posteriormente reconstituir la base del talud y el terraplén para terminar con la pavimentación de la ruta nuevamente “.

La geóloga Paula Aceituno reveló: "Aún no podemos definir la totalidad de las acciones" para recuperar la trama sobre la ruta nacional N°3

Pero descartó definir un plazo para las obras en la zona. “Aún no podemos realizar estudios profundos debido al movimiento continuo. No sería prudente. Una vez que la situación se estabilice, podremos llevar a cabo estudios detallados y planificar los pasos a seguir”, aclaró. Y sumó: “Debemos proteger el área de la erosión mediante la colocación de rocas u otros materiales que no sean susceptibles a la erosión”.

Pérdida de conectividad

La ruta nacional Nº3 no solo conecta a las ciudades del norte y sur del país, sino que además se utiliza como vía diaria de circulación para unir barrios de las zonas norte y sur de Comodoro Rivadavia. El municipio local habilitó tres caminos alternativos por los que se deriva la totalidad del tránsito y colapsaron en las primeras horas de la mañana, con el pico de autos y camiones.

Las vías habilitadas son los caminos alternativos Roque González, del Centenario y el conocido como La Caballeriza, en este caso más improvisado y de ripio.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, mantuvo reuniones con Vialidad Nacional y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. “Necesitamos mejorar toda la ruta, añadiendo dos carriles para tener una vía de cuatro carriles”, indicó.

Reclamó un plan de acción para que “se retome rápidamente el tramo de la ruta 3. Estamos planteando salir primero de la urgencia para enfrentar el colapso del tráfico que experimenta Comodoro. Es importante avanzar con el talud que proporcionará seguridad al tramo, que será reparado y repavimentado”.

La ruta nacional Nº3 no solo conecta a las ciudades del norte y sur del país, sino que además se utiliza como vía diaria de circulación para unir barrios de las zonas norte y sur de Comodoro Rivadavia

Luque indicó que elevaron el proyecto del viaducto, una iniciativa y solución que habían presentado profesionales de la universidad local tras el primer deslizamiento registrado en 1995, al ministro de Obras Públicas de la Nación. “Lo único que me pidió el ministro Gabriel Katopodis es que él necesita que Vialidad Nacional le dé el okey de que es el proyecto definitivo para Comodoro. Vialidad Nacional es quien debe decidir si se puede llevar a cabo este proyecto como una solución definitiva para el tramo de la ruta, a pesar de que necesitamos mejorar toda la ruta, añadiendo dos carriles para tener una vía de cuatro carriles, considerando la situación vial”, detalló.

Sobre el presupuesto necesario para arreglar la ruta, dijo: “Solo en ese tramo de 500 metros, entre el enrocado necesario y la reducción de peso en el cerro Chenque, el presupuesto actual asciende a casi 20.000 millones de pesos. Sin embargo, si emprendemos la obra del viaducto y complementamos con la protección costera, es posible que podamos resolver gran parte del problema a futuro”.

Por este tramo de la ruta pasan 1440 camiones y 54.000 vehículos por día. Desde el primer desplazamiento de 1995, las soluciones solo fueron provisorias. En aquel entonces, las imágenes mostraron a la ciudad dividida en dos por una grieta de más de cinco metros sobre la ruta nacional.

Un estudio de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco sugirió saltar la inestabilidad de este tramo con la construcción de un viaducto –el mismo proyecto que presentó el intendente Luque ayer ante la Nación– desde el Chalet Huergo hasta el puerto de Comodoro Rivadavia, el sector en donde se registra la mayor inestabilidad. “Pero no hubo licencia social y no se decidió no avanzar”, afirmó Julio Otero, titular del Distrito Chubut de la Dirección de Vialidad Nacional. Así, tras 28 años de desidia, la situación hoy se repite.

En septiembre del año pasado, hubo otro aviso a raíz de rocas de gran tamaño que cayeron sobre la ruta desde el Chenque. Tras varios días de lluvia, comenzaron los nuevos trabajos paliativos. A principios de este año, Vialidad Nacional le quitó peso a la parte superior del cerro mediante el uso de un sistema de detonaciones controladas, aunque se advirtió que la obra de fondo debería ser un aterrazamiento, similar al realizado sobre la calle Sarmiento, en otro sector de la elevación.

Según explicaron profesionales, estas detonaciones no provocaron las grietas que hoy reactivan el impacto sobre la ruta, sino que es resultado de la erosión costera, acelerada por las marejadas extraordinarias registradas la semana pasada que provocaron la destrucción de un muro de contención a la altura de kilómetro 4.