Colesterol: cómo funcionan las estatinas y qué otras opciones existen para combatirlo
El cardiólogo Jorge Tartaglione explicó el mecanismo de acción de los fármacos para reducir el colesterol
Millones de personas en el mundo sufren de colesterol elevado y las estatinas son una herramienta terapéutica esencial. El cardiólogo Jorge Tartaglione visitó LN+ y explicó que, en muchos casos, la dieta y el ejercicio no alcanzan y se debe recurrir a fármacos.
¿Cómo funcionan las estatinas para bajar el colesterol y cuándo son necesarias?
El cardiólogo Jorge Tartaglione describió el accionar de las estatinas: “Cazan una enzima, la aplastan y no se fabrica tanto colesterol”. En términos más técnicos, estos fármacos inhiben una enzima llamada HMG-CoA reductasa, clave en la producción de colesterol en el hígado. Al bloquear esta enzima, las estatinas disminuyen la cantidad de colesterol que el hígado produce, lo que a su vez reduce los niveles de colesterol en sangre.
Además de reducir el colesterol, las estatinas también tienen otros efectos beneficiosos, como la estabilización de las placas de ateroma (acumulaciones de grasa en las arterias) y la reducción de la inflamación. Estos efectos contribuyen a disminuir el riesgo de eventos cardiovasculares graves, como infartos y accidentes cerebrovasculares (ACV).
Tartaglione explicó que, si bien la dieta influye en los niveles de colesterol, no es el único factor determinante. “Un 30% viene de la dieta y mucha gente lo fabrica genéticamente en el hígado”, precisó. Esto significa que algunas personas tienen una predisposición genética a producir más colesterol, independientemente de su alimentación. Incluso pacientes vegetarianos pueden presentar niveles elevados de colesterol debido a esta predisposición genética.
¿Cuáles son los valores ideales de colesterol LDL y cómo se determinan?
El colesterol LDL, conocido como “colesterol malo” varia segun el riesgo cardiovascular de cada persona:
- Persona sana: menos de 116 mg/dL
- Fumador, hipertenso o diabético: menos de 100 o 70 mg/dL
- Paciente con antecedentes de enfermedades cardíacas: menos de 50 mg/dL
¿Qué alimentos ayudan a prevenir el colesterol alto y cómo incorporarlos a la dieta?
Una dieta rica en alimentos de origen vegetal es clave para mantener el colesterol estable. Estos alimentos, según especialistas, presentan altos niveles de fibra, un macronutriente que ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. La Universidad de Harvard recomienda un consumo diario de entre 20 y 30 gramos de fibra.
Se aconseja incluir en la dieta:
- Granos integrales
- Verduras de hojas verdes
- Crucíferas (brócoli, coliflor, repollo)
- Legumbres
- Frutos secos
- Frutas
Posibles efectos adversos de las estatinas
Como todo medicamento, las estatinas pueden tener efectos adversos, aunque en la mayoría de los casos son leves y transitorios. “En el 1% de los casos da dolores musculares”, concluyó Tartaglione.
La desinformación de la medicina
Tartaglione se mostró preocupado por la gran cantidad de noticias falsas que circulan. “Es muy preocupante la gran cantidad de noticias falsas que circulan. Prácticamente, el 50% de las noticias médicas son falsas. No hay duda de que los medicamentos para el colesterol son buenos y salvan vidas”, sostuvo.
El cardiólogo lamentó que muchos de estos posteos sean realizados por médicos: “Vos entrás en las redes y dicen que si tomás estatina, te va a matar, te va a doler la pierna. Eso genera muchas dudas. Me preocupa que muchos de estos posteos son de médicos. ¿Por qué lo hacen?”, se preguntó.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
