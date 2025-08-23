Isabel Viña, médica especialista en salud cardiovascular, dio a conocer cuáles son los diez alimentos clave para bajar el colesterol a través de su cuenta de TikTok. Se trata de alimentos que son compatibles con los medicamentos y con determinados complementos.

De acuerdo con Mayo Clinic, el colesterol es una sustancia cerosa que se encuentra en la sangre. El cuerpo necesita colesterol para formar células saludables. Pero los niveles altos de colesterol pueden aumentar el riesgo para una enfermedad cardíaca. De esta forma, las grasas y otras sustancias pueden acumularse en los vasos sanguíneos llamados arterias y pueden llegar a obstruirse. Así, cuando se obstruyen, se forma una placa que puede desprenderse y formar un coágulo de sangre y puede llegar a ocasionar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

El colesterol alto puede ser hereditario; esto significa que se puede transmitir del padre y la madre a los hijos a través de los genes Freepik

A través de un video, la especialista que divulga sobre salud cardiovascular comenzó con la recomendación: “Hoy voy a contarles cómo podemos mejorar nuestro colesterol en sangre con unos pequeños cambios de alimentación. Lo primero de todo, incrementando el consumo de fibra, especialmente fibra soluble”.

Y continuó: “¿Qué ejemplos de comidas podemos incorporar ricos en fibra? Por ejemplo, 100 gramos de legumbres cocidas; 100 gramos de frutos rojos; 100 gramos de frambuesas, 40 gramos de copos de avena integral o, y muchas veces se nos olvida, 15 gramos de levadura nutricional que suele equivaler a tres cucharadas soperas".

Por último, puso especial énfasis en el incremento de ácidos grasos con un perfil cardiosaludable: “Como pueden ser los frutos secos, 6 nueces enteras, 15 o 20 almendras o avellanas al natural, media palta, una cucharada de aceite de oliva virgen extra o, por ejemplo, 30 gramos de semillas de linaza o de chía. Todo esto es compatible con la toma de medicación o de determinados complementos que también pueden ayudarnos a mejorar el colesterol”.

Un pequeño alimento puede marcar una gran diferencia en la salud, ya que colabora en reducir el azúcar en sangre y en controlar el colesterol FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

¿Cuáles son lo niveles normales para cada edad?

De acuerdo a una publicación de Mayo Clinic Health System, los niveles saludables de colesterol en sangre varían según la edad y el sexo, esto es lo que tiene que saber:

Personas de 19 años y menos: LDL menor de 110 mg/dL y HDL mayor de 45 mg/dL.

LDL menor de 110 mg/dL y HDL mayor de 45 mg/dL. Hombres de 20 años en adelante: LDL menor de 100 mg/dL y HDL mayor de 40 mg/dL.

LDL menor de 100 mg/dL y HDL mayor de 40 mg/dL. Mujeres de 20 años en adelante: LDL menor de 100 mg/dL y HDL mayor de 50 mg/dL.

Riesgos del colesterol alto no tratado

De acuerdo con Mayo Clinic, mantener niveles elevados de colesterol LDL puede provocar:

Aterosclerosis (acumulación de grasa en arterias).

(acumulación de grasa en arterias). Enfermedad coronaria (angina de pecho y dificultad para respirar).

(angina de pecho y dificultad para respirar). Accidente cerebrovascular .

. Enfermedad arterial periférica .

. Aparición de xantomas (manchas amarillas en la piel).

La palta es una fruta rica en grasas saludables, como el ácido oleico, que contribuye a reducir el colesterol LDL y protege el sistema cardiovascular FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Aunque los casos de colesterol elevado disminuyeron en la última década, es crucial vigilar los niveles de colesterol en sangre. Para medirlo, es necesario realizar una prueba de colesterol o perfil lipídico.

Esta prueba mide los tipos de grasa y colesterol en la sangre. Se recomienda que los adultos con riesgo promedio de enfermedad coronaria se hagan la prueba cada cinco años, a partir de los 18 años. Para la mayoría de los niños, se recomienda una prueba de detección entre los 9 y 11 años y otra entre los 17 y 21 años.