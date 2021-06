Comerciantes en rebeldía: cuando abrir es la única opción para sobrevivir durante la pandemia

Gastronómicos, hoteleros, negocios de ropa; no importa cuál sea el rubro al que pertenezcan, la situación es límite y con sueldos, impuestos y servicios por pagar, mantenerse cerrados por la pandemia ya no es una opción, Pasados los nueve días de restricciones casi totales, comerciantes en distintos puntos del país comparten sus historias y nos cuentan lo que hicieron para no quebrar definitivamente.

